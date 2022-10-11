Западная ПВО для Украины: дело сдвинулось с мертвой точки?

Бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе (1993-1997), генерал армии США в запасе Джордж Джоулвен отмечает, что при планировании военной помощи Украине Запад должен теперь гораздо тщательнее продумать варианты противовоздушной обороны. "Необходимо воздушное прикрытие, наподобие (израильской системы. - Ред.) "железного купола" или другой способ, позволяющий перехватить инициативу у россиян. Мы уже долго об этом говорим, но им (украинцам. - Ред.) нужен способ защиты как от воздушных, так и от артиллерийских ударов, в чем сильна российская армия", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Украинские и западные военные и эксперты уже не первый месяц спорят о том, какие из систем ПВО наиболее эффективны в отражении российских ударов, учитывая всю технологическую и другую специфику российской войны против Украины. Мнения разнятся. К примеру, некоторые обозреватели уверяют, что тот же израильский "железный купол" вряд ли смог бы столь же оптимально защитить украинское небо от более сложных российских ракет, эффективно прикрывая гораздо большую территорию. "Так же, как было тяжело остановить запуск Саддамом (Хусейном - Ред.) СКАДов, и, несмотря на то, что мы хотим помочь Украине, трудно полностью противодействовать всем военным преступлениям Путина, которые, к сожалению, включают ракетные удары по гражданским целям", - комментирует американский генерал-лейтенант в запасе Марк Хертлинг.