"В СМИ распространялась дезинформация": Шлесерс написал заявление в VDD

В заявлении на имя главы VDD Нормундса Межвиетса говорится, что 30 сентября 2022 года в организованном порядке практически на всех доступных в Латвии интернет-сайтах новостей одновременно было распространено сообщение, которое утверждало:

"Президент России Владимир Путин платил от 1,5 до 2 миллионов евро в год нескольким западным политикам, в том числе кандидату в депутаты Сейма Айнарсу Шлесерсу. Так утверждает главный редактор газеты "Новая газета" Дмитрий Муратов в интервью Youtube-каналу "Солодников". Ряд СМИ в своих публикациях ссылались на информационное агентство LETA, которое якобы опубликовало такую ​​новость, 30 сентября 2022 года в 21:17.

В заявлении к главе VDD Айнарс Шлесерс обращает внимание, что фактически во всех национальных СМИ эта публикация появилась почти одновременно - 30 сентября после 21:00.

Из чего следует, что фактическая цель заключалась в том, чтобы распространить новость в последний момент перед тем, как избиратели сделают свой выбор, за кого из кандидатов голосовать или, наоборот, не голосовать, воздействуя на выбор избирателей, что свидетельствует об организованности плана и высокой степени согласованности.