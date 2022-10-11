Сегодня, 11 октября, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, обратился в Службу государственной безопасности (VDD) с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту умышленного распространения в средствах массовой информации заведомо ложной информации.
"В СМИ распространялась дезинформация": Шлесерс написал заявление в VDD
В заявлении на имя главы VDD Нормундса Межвиетса говорится, что 30 сентября 2022 года в организованном порядке практически на всех доступных в Латвии интернет-сайтах новостей одновременно было распространено сообщение, которое утверждало:
"Президент России Владимир Путин платил от 1,5 до 2 миллионов евро в год нескольким западным политикам, в том числе кандидату в депутаты Сейма Айнарсу Шлесерсу. Так утверждает главный редактор газеты "Новая газета" Дмитрий Муратов в интервью Youtube-каналу "Солодников". Ряд СМИ в своих публикациях ссылались на информационное агентство LETA, которое якобы опубликовало такую новость, 30 сентября 2022 года в 21:17.
В заявлении к главе VDD Айнарс Шлесерс обращает внимание, что фактически во всех национальных СМИ эта публикация появилась почти одновременно - 30 сентября после 21:00.
Из чего следует, что фактическая цель заключалась в том, чтобы распространить новость в последний момент перед тем, как избиратели сделают свой выбор, за кого из кандидатов голосовать или, наоборот, не голосовать, воздействуя на выбор избирателей, что свидетельствует об организованности плана и высокой степени согласованности.
В заявлении говорится: "Такая централизованно организованная кампания была осуществлена с целью вмешательства в выборы в Латвии и влияния на их результаты. Накануне выборов среди избирателей в массовом порядке распространялись фейковые новости, и создавался образ об отношениях политика с лидером иностранного государства - страны-агрессора - с целью создания ложного и ошибочного впечатления и того, чтобы избиратели воздержались от голосования за этого политика и партию, которую он представляет".
Айнарс Шлесерс считает, что ущерб был нанесен не только ему лично, но и его семье и партии, в том числе другим кандидатам в депутаты, а также интересам государства, поставив под угрозу право избирателей выбирать депутата и партию на свободных выборах. Нет сомнения, что эта ложная новость дошла до очень большого числа людей, что и было целью организаторов.
Айнарс Шлесерс подчеркивает: "Поскольку я политик, четко выразивший свое негативное отношение к войне в Украине, то любые подобные ложные заявления о политике, создающие впечатление финансовой зависимости политика от Путина, наносят ущерб репутации политика".
Согласно третьему пункту 1-й статьи закона "О предвыборной агитации", предвыборной агитацией является реклама политической партии, объединения политических партий или кандидата в депутаты в средствах массовой информации или иным способом, если она содержит прямой или косвенный призыв голосовать за или против политической партии, объединения политических партий или кандидата в депутаты.
Принимая во внимание вышеизложенное, Шлесерс считает, что размещение подобных статей нарушило запрет на предвыборную агитацию.
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