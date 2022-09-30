Президент России Владимир Путин нескольким политикам западных стран, среди которых кандидат на должность депутата Сейма Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") платил от 1,5 до двух миллионов евро в год, в интервью на YouTube-канале "Солодников" заявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Видео ⟩ Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что Путин платил Шлесерсу до 2 млн евро
"Когда президент России Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этих ценностей. На его благо работают несколько политиков западных стран", - говорит Муратов, подчеркивая, что каждый день войны на Украине стоит России 500 миллионов евро, и именно столько же России за энергоресурсы платит Европа.
Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль, к кому Путин даже ездил на свадьбу; бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.
Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась уже в феврале этого года, когда, изучая связь российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками, издание "Новая газета" назвало 14 человек. Среди них был и Шлесерс.
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