"Когда президент России Владимир Путин смеется над западными ценностями, я понимаю, почему он это делает. Он знает цену этих ценностей. На его благо работают несколько политиков западных стран", - говорит Муратов, подчеркивая, что каждый день войны на Украине стоит России 500 миллионов евро, и именно столько же России за энергоресурсы платит Европа.

Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль, к кому Путин даже ездил на свадьбу; бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.

Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась уже в феврале этого года, когда, изучая связь российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками, издание "Новая газета" назвало 14 человек. Среди них был и Шлесерс.