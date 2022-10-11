Жители Киева свалили с постамента старейший в украинской столице памятник Александру Пушкину, установленный в 1899 году, к 100-летнему юбилею поэта. Об этом сообщает Русская служба BBC.
В Киеве снесли памятник Пушкину
В Киеве снесли памятник Пушкину
На постаменте осталась надпись "За Бука". По словам местных активистов, которые объединились в проект "Декоммунизация. Украина" демонтаж был посвящен лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае 2022 году.
"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову на псевдо "Бук" – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами", - сообщили активисты, которые демонтировали памятник.
По данным активистов, в Киеве еще есть 8 объектов, которые посвящены Пушкину.
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