В Киеве снесли памятник Пушкину

На постаменте осталась надпись "За Бука". По словам местных активистов, которые объединились в проект "Декоммунизация. Украина" демонтаж был посвящен лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае 2022 году.

"Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову на псевдо "Бук" – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в КНУ им. Т. Шевченко, который погиб в мае 2022 года в бою с российскими оккупантами", - сообщили активисты, которые демонтировали памятник.

По данным активистов, в Киеве еще есть 8 объектов, которые посвящены Пушкину.