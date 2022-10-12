ФСБ заявила о задержании восьми человек, причастных к подрыву Крымского моста

Как выяснило следствие, в тот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., "который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

"При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.",- заявили в ФСБ.

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на автомобильной части Крымского моста прогремел утром 8 октября. Российские власти заявили, что на мосту взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны проходящего по параллельной ветке железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна, железнодорожные пути получили повреждения на участке длиной более километра.

Уже в день взрыва глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что за этим стоят спецслужбы Украины, но также "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке теракта". Путин с изложенной Бастрыкиным версией согласился.

После этого российские военные начали массированные обстрелы городов по всей Украине с интенсивностью, которой не было с самого начала войны. Путин, не называя напрямую Крымский мост, пригрозил новыми ударами в ответ на аналогичные диверсии.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.