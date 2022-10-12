Ср, 12.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Кариньш: в сотрудничестве с "Объединенным списком" много неизвестного

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: в сотрудничестве с "Объединенным списком" много неизвестного
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш. Фото: Zane Bitere / LETA

У премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу формирования новой коалиции после парламентских выборов, нет достаточной ясности о взглядах избранных в парламент и потенциальных членов Кабинета министров от "Объединенного списка" (ОС) на задачи, которые предстоят Латвии в ближайшие годы.

В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 Кариньш сказал, что достаточной ясности относительно позиции представителей ОС у него нет потому, что на переговорах о формировании коалиции эту политическую силу представлял кандидат в премьер-министры, предприниматель Улдис Пиленс, который сам не участвовал в парламентских выборах и не проявил особого желания работать в правительстве в качестве министра.

"Разговор я веду с господином Пиленсом, но фактически мне нужно говорить с теми, кто стоит за ним, кто избран, потому что я не знаю, какую роль он будет или не будет играть потом. Он не был избран, и не похоже, что он готов взять на себя какую-то конкретную ответственность, хотя, например, я при любом составе правительстве (...) вижу его на посту министра экономики", - сказал Кариньш.

Премьер также указал на пестрый политический состав ОС - в объединении много людей, которые в прошлом представляли различные партии, поэтому неясно, каких взглядов они придерживаются. "Мы должны понять, почему трудно сформировать коалицию, и прийти к окончательному знаменателю, потому что сейчас у нас много неизвестного", - сказал Кариньш.

Он вновь подчеркнул, что выступает за формирование по возможности обширной коалиции, которая способна стабильно работать.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс поручил Кариньшу на этой неделе продолжить переговоры о формировании нового правительства.

По словам Кариньша, задача второго раунда консультаций - найти общее понимание важнейших задач и принципов работы, которые должны быть заложены в фундамент нового правительства, чтобы оно могло стабильно работать в течение всего срока полномочий 14-го Сейма.

Как сообщалось, Кариньш выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", в свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение считают дееспособной коалицию из трех партий без "Прогрессивных", указывая на идеологические противоречия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх