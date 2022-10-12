Кариньш: в сотрудничестве с "Объединенным списком" много неизвестного

В интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 Кариньш сказал, что достаточной ясности относительно позиции представителей ОС у него нет потому, что на переговорах о формировании коалиции эту политическую силу представлял кандидат в премьер-министры, предприниматель Улдис Пиленс, который сам не участвовал в парламентских выборах и не проявил особого желания работать в правительстве в качестве министра.

"Разговор я веду с господином Пиленсом, но фактически мне нужно говорить с теми, кто стоит за ним, кто избран, потому что я не знаю, какую роль он будет или не будет играть потом. Он не был избран, и не похоже, что он готов взять на себя какую-то конкретную ответственность, хотя, например, я при любом составе правительстве (...) вижу его на посту министра экономики", - сказал Кариньш.