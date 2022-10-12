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Нехитрые уловки официанток, как получить больше чаевых от мужчин

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Нехитрые уловки официанток, как получить больше чаевых от мужчин
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Официантка. Иллюстративное фото
Официантка. Иллюстративное фото Фото: shutterstock/StockLite

В TikTok новый тренд - работницы ресторанов и кафе рассказывают, как они вынуждают клиентов давать большие чаевые. О тренде рассказывает New York Post.

21-летняя студентка штата Восточный Теннесси Белла Вудард попробовала носить косички на своей работе после того, как увидела вирусное видео в TikTok, в котором официантка рассказывала, как она удвоила свои чаевые, благодаря хвостикам. 

@wildlyhotverymentallyill ♬ PUT ME IN A MOVIE - Stargirlvibes

Результаты принесли свои плоды очень быстро. Так, только один клиент-мужчина оставил девушке 135 долларов в качестве чаевых.

@b_woodard Replying to @angiebryantmorale pigtails are the scret money maker #pigtails #bubblebraid #waitress ♬ original sound - bella

Согласно советам в соцсети, косички - не единственная деталь, которая заставляет клиентов раскошелиться. Среди "лайфхаков": 

  • косички/хвостики;
  • цвет волос - блонд;
  • обтягивающие шорты или байкерские штаны;
  • блеск для губ;
  • конкретно в США - южный акцент.

Оказывается, что этот тренд совпадает с обширными научными данными. Профессор Уильям Майкл Линн в течение многих лет исследовал вопрос чаевых и описал 20 приемов, чтобы получить больше денег. Среди них:

  • носить что-то необычное;
  • делать комплименты по поводу выбора блюд;
  • писать "спасибо" или нарисовать милую картинку на чеке;
  • присесть на корточки рядом со столом или стоять физически близко к клиенту;
  • улыбаться.

Линн не изучал косички в своем исследовании, но эффективность этой прически его не удивляет.

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