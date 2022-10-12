В TikTok новый тренд - работницы ресторанов и кафе рассказывают, как они вынуждают клиентов давать большие чаевые. О тренде рассказывает New York Post.
Нехитрые уловки официанток, как получить больше чаевых от мужчин
21-летняя студентка штата Восточный Теннесси Белла Вудард попробовала носить косички на своей работе после того, как увидела вирусное видео в TikTok, в котором официантка рассказывала, как она удвоила свои чаевые, благодаря хвостикам.
Результаты принесли свои плоды очень быстро. Так, только один клиент-мужчина оставил девушке 135 долларов в качестве чаевых.
@b_woodard Replying to @angiebryantmorale pigtails are the scret money maker #pigtails #bubblebraid #waitress ♬ original sound - bella
Согласно советам в соцсети, косички - не единственная деталь, которая заставляет клиентов раскошелиться. Среди "лайфхаков":
- косички/хвостики;
- цвет волос - блонд;
- обтягивающие шорты или байкерские штаны;
- блеск для губ;
- конкретно в США - южный акцент.
Оказывается, что этот тренд совпадает с обширными научными данными. Профессор Уильям Майкл Линн в течение многих лет исследовал вопрос чаевых и описал 20 приемов, чтобы получить больше денег. Среди них:
- носить что-то необычное;
- делать комплименты по поводу выбора блюд;
- писать "спасибо" или нарисовать милую картинку на чеке;
- присесть на корточки рядом со столом или стоять физически близко к клиенту;
- улыбаться.
Линн не изучал косички в своем исследовании, но эффективность этой прически его не удивляет.
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