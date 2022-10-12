Нехитрые уловки официанток, как получить больше чаевых от мужчин

21-летняя студентка штата Восточный Теннесси Белла Вудард попробовала носить косички на своей работе после того, как увидела вирусное видео в TikTok, в котором официантка рассказывала, как она удвоила свои чаевые, благодаря хвостикам.

Результаты принесли свои плоды очень быстро. Так, только один клиент-мужчина оставил девушке 135 долларов в качестве чаевых.

Согласно советам в соцсети, косички - не единственная деталь, которая заставляет клиентов раскошелиться. Среди "лайфхаков":

косички/хвостики;

цвет волос - блонд;

обтягивающие шорты или байкерские штаны;

блеск для губ;

конкретно в США - южный акцент.

Оказывается, что этот тренд совпадает с обширными научными данными. Профессор Уильям Майкл Линн в течение многих лет исследовал вопрос чаевых и описал 20 приемов, чтобы получить больше денег. Среди них:

носить что-то необычное;

делать комплименты по поводу выбора блюд;

писать "спасибо" или нарисовать милую картинку на чеке;

присесть на корточки рядом со столом или стоять физически близко к клиенту;

улыбаться.

Линн не изучал косички в своем исследовании, но эффективность этой прически его не удивляет.