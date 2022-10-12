СМИ: Болеть раком в Латвии очень дорого; государственная помощь - миф

Чтобы сделать УЗИ груди, пришлось ждать три месяца, да и то удалось записаться только платно и только после обзвона четырех разных медицинских учреждений, описывает ситуацию еще одна пациентка. Чтобы не ждать в очереди на получение финансируемых государством услуг, онкологические больные все чаще вынуждены платить за обследование и лечение сами, что является для них тяжелым финансовым бременем.

"Онкологические больные после лечения часто живут как на пороховой бочке, потому что болезнь может вернуться. Теперь к этим опасениям добавились новые: хотя основные расходы на лечение в Латвии покрывает государство, наш опрос показал, что в последние месяцы были случаи, когда онкологические больные не могли вовремя пройти финансируемые государством обследования. В июле у человека возникают подозрения, что рак вернулся, но попасть на прием к врачу он может только в декабре.

Это недопустимо, так как каждый день промедления может ухудшить прогноз лечения и является угрозой для жизни",

- говорит Гунита Берке, председатель правления организации Dzīvības koks.