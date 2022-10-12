Пришлось ждать четыре месяца, чтобы пройти МРТ, и еще два с половиной месяца после получения результата, чтобы попасть на прием к онкологу, рассказал один из онкологических пациентов изданию Neatkarīgā.
СМИ: Болеть раком в Латвии очень дорого; государственная помощь - миф
Чтобы сделать УЗИ груди, пришлось ждать три месяца, да и то удалось записаться только платно и только после обзвона четырех разных медицинских учреждений, описывает ситуацию еще одна пациентка. Чтобы не ждать в очереди на получение финансируемых государством услуг, онкологические больные все чаще вынуждены платить за обследование и лечение сами, что является для них тяжелым финансовым бременем.
"Онкологические больные после лечения часто живут как на пороховой бочке, потому что болезнь может вернуться. Теперь к этим опасениям добавились новые: хотя основные расходы на лечение в Латвии покрывает государство, наш опрос показал, что в последние месяцы были случаи, когда онкологические больные не могли вовремя пройти финансируемые государством обследования. В июле у человека возникают подозрения, что рак вернулся, но попасть на прием к врачу он может только в декабре.
Это недопустимо, так как каждый день промедления может ухудшить прогноз лечения и является угрозой для жизни",
- говорит Гунита Берке, председатель правления организации Dzīvības koks.
"Это миф, что лечение рака покрывается государством и является бесплатным для пациента. На самом деле болеть раком в Латвии очень дорого", - говорит Илва Лиллмаа, у которой год назад было диагностировано онкологическое заболевание.
Данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что более чем у 11 000 человек в Латвии каждый год диагностируют злокачественную опухоль, около 6 000 человек умирают от рака, а уровень смертности от рака в нашей стране является одним из самых высоких в Европейском Союзе. К сожалению, в Латвии до сих пор не работает новый регистр раковых пациентов, поэтому доступны данные только за период с 2010 года по 2017 год.
Онколог, химиотерапевт Рижской Восточной больницы Ивета Кудаба согласна с тем, что возможности лечения рака за последние годы улучшились, но в Латвии по-прежнему выделяется непростительно малое и бюрократически "ограниченное" финансирование на целевую терапию - эффективные и инновационные препараты, которые необходимы для конкретного пациента и конкретного типа рака, чтобы эти пациенты жили дольше и качественнее. "Онкологическим больным в Латвии должны быть предоставлены как минимум те же возможности лечения, что и в соседних странах и в других странах Европы. Чтобы онкологическое заболевание не драматизировалось, а воспринималось как любое другое излечимое хроническое заболевание", - говорит врач.
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