Более 20 граждан России, спасаясь от мобилизации на родине, сбежали в Южную Корею на трех яхтах, сообщает ВВС со ссылкой на южнокорейские СМИ.
20 россиян на яхтах сбежали от мобилизации в Южную Корею
Сбежавшие - мужчины в возрасте 20-30 лет.
Разрешение на въезд в страну было выдано только двоим. По поводу остальных миграционные службы заявили, что цель их визита в Южную Корею не ясна.
Гражданам России виза для въезда в Южную Корею не нужна. Нужно получить лишь электронное разрешение перед пересечением границы.
В данный момент не ясно, были ли у пассажиров яхт такие разрешения, и почему власти Южной Кореи запретили им въезд в страну.
В пограничной службе агентству Reuters комментировать ситуацию отказались.
Яхты прибыли из дальневосточных портов России и, судя по всему, по-прежнему находятся в южнокорейских водах.
Побег из России на частной яхте - довольно экстравагантный способ, как избежать мобилизации.
С 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, сотни тысяч мужчин покинули страну через пропускные пункты на границах с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией. В основном они пересекали границу на автомобилях, но часто - на велосипедах или даже пешком.
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