20 россиян на яхтах сбежали от мобилизации в Южную Корею

Сбежавшие - мужчины в возрасте 20-30 лет.

Разрешение на въезд в страну было выдано только двоим. По поводу остальных миграционные службы заявили, что цель их визита в Южную Корею не ясна.

Гражданам России виза для въезда в Южную Корею не нужна. Нужно получить лишь электронное разрешение перед пересечением границы.

В данный момент не ясно, были ли у пассажиров яхт такие разрешения, и почему власти Южной Кореи запретили им въезд в страну.

В пограничной службе агентству Reuters комментировать ситуацию отказались.

Яхты прибыли из дальневосточных портов России и, судя по всему, по-прежнему находятся в южнокорейских водах.

Побег из России на частной яхте - довольно экстравагантный способ, как избежать мобилизации.

С 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, сотни тысяч мужчин покинули страну через пропускные пункты на границах с Финляндией, Грузией, Казахстаном и Монголией. В основном они пересекали границу на автомобилях, но часто - на велосипедах или даже пешком.