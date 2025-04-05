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За сутки в Латвии ликвидировано 37 пожаров сухой травы

Горит сухая трава. Иллюстративное фото
Горит сухая трава. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 37 пожаров сухой травы, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Самый масштабный пожар произошел в Дубнинской волости Аугшдаугавского края, где прошлогодняя трава сгорела на площади 25 гектаров. В волости Калкуне того же края трава горела на 10 гектарах, а в Даугавпилсе, в районе улицы Оду, площадь возгорания составила 4 гектара.

По данным VUGD, в этом году с наступлением сухой и солнечной весны активизировались поджигатели сухостоя. На сегодняшний день в стране уже потушено 600 таких пожаров.

Пожарно-спасательная служба напоминает: поджог сухой травы запрещен и карается по закону. Огонь от прошлогодней травы может представлять угрозу жизни и здоровью людей, наносить ущерб имуществу и серьезно вредить окружающей среде.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 90 вызовов, из них:

  • 57 - на тушение пожаров,
  • 20 - на проведение спасательных работ,
  • 13 - оказались ложными тревогами.

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