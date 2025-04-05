ФОТО Тысячи вышли в Сеуле в поддержку отстраненного президента

Юн вызвал шок в стране и за ее пределами, когда вечером 3 декабря неожиданно объявил военное положение, впервые со времен 1980-х годов, направив солдат и вертолеты к зданию парламента.

Однако уже утром 4 декабря президент отменил свое решение, после того как все присутствующие депутаты Национальной ассамблеи призвали его отменить военное положение. 14 декабря парламент проголосовал за его отстранение через процедуру импичмента.

Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Юн оправдывал свое решение о введении военного положения обвинениями в адрес оппозиции, заявляя, что она симпатизирует Северной Корее.

Стоит напомнить, что после завершения Корейской войны в 1953 году, которая окончилась перемирием, а не мирным договором, официальное состояние войны между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.