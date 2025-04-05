ФОТО Тысячи вышли в Сеуле в поддержку отстраненного президента

В Сеуле в субботу тысячи людей вышли на демонстрацию, чтобы выразить поддержку бывшему президенту Юну Сок Ёлю, который ранее был отстранен от должности через процедуру импичмента.
Напомним, что в пятницу, 4 апреля, Конституционный суд Южной Кореи утвердил решение парламента, принятое еще в декабре, - об отстранении Юна с поста главы государства. Суд признал, что Юн нарушил Конституцию, объявив военное положение, что допустимо лишь в случае национальной катастрофы или войны.
Теперь, когда импичмент поддержан высшей судебной инстанцией, в течение двух месяцев в стране должны состояться досрочные президентские выборы. Если бы суд отменил решение парламента, Юн немедленно вернулся бы к исполнению своих полномочий.
Ещё в пятницу в центре Сеула собрались тысячи сторонников и противников Юна, ожидая вердикта Конституционного суда.
Несмотря на проливной дождь, в субботу сторонники Юна вновь вышли на улицы столицы, требуя вернуть его в президентское кресло.
"Решение Конституционного суда разрушает демократию нашей страны", - заявил один из протестующих в интервью агентству AFP.
В числе активных сторонников Юна - радикально настроенные религиозные лидеры и правые блогеры, которые, по мнению экспертов, использовали дезинформацию, чтобы расширить электоральную базу экс-президента.
"Президентство Юна обнажило глубокие трещины в южнокорейском обществе, вызванные политической поляризацией и потоком дезинформации", - отметил представитель аналитического центра W&M’s Global Research Institute в беседе с AFP.
Юн вызвал шок в стране и за ее пределами, когда вечером 3 декабря неожиданно объявил военное положение, впервые со времен 1980-х годов, направив солдат и вертолеты к зданию парламента.
Однако уже утром 4 декабря президент отменил свое решение, после того как все присутствующие депутаты Национальной ассамблеи призвали его отменить военное положение. 14 декабря парламент проголосовал за его отстранение через процедуру импичмента.
Юн оправдывал свое решение о введении военного положения обвинениями в адрес оппозиции, заявляя, что она симпатизирует Северной Корее.
Стоит напомнить, что после завершения Корейской войны в 1953 году, которая окончилась перемирием, а не мирным договором, официальное состояние войны между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.
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