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Портал: Минобороны России начало вербовать солдат в тюрьмах

rus.tvnet.lv
Портал: Минобороны России начало вербовать солдат в тюрьмах
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Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

В России, где ЧВК "Вагнер" уже несколько месяцев вербует наемников в местах заключения, теперь вербовать солдат для регулярной армии в тюрьмах начало и Министерство обороны.

"В конце сентября Минобороны начало вербовать заключенных", - сообщил независимый новостной портал "Важные истории".

Представители армии уже посетили тюрьмы в Рязанской области и Ставропольском крае, сообщает издание.

Организация по защите прав людей Gulagu.net ранее сообщила, что были зафиксированы попытки вербовать заключенных в Нижегородской области.

Напомним, финансируемая так называемым поваром Путина Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" вербует заключенных на войну в Украине еще с лета.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как Пригожин выступает перед заключенными с речью, обещая, что они будут освобождены из тюрьмы, если обяжутся в качестве наемников воевать в Украине шесть месяцев.

Как сообщают "Важные истории", генералы регулярной армии также обещали заключенным, что они будут амнистированы после операции.

Бывшие заключенные будут использованы в специальном подразделении "Шторм".

В основном Минобороны интересуется заключенными, которые ранее работали в структурах безопасности и у которых есть боевой опыт.

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