Российский режим после взрыва на Крымском мосту теряет иллюзии по поводу мира и стабильности в оккупированном Крыму и уже проводит закрытый опрос по поводу того, как граждане относятся к потере полуострова и готовы ли его защищать, сообщает украинский портал "Национального центра сопротивления", созданный Министерством обороны Украины.
Украина: Россия проводит закрытый опрос жителей по поводу возможной потери Крыма
"Российские государственные организации, изучающие общественное мнение в России, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины. На фоне взрыва на Керченском мосту, подорвавшего иллюзию о мире и стабильности на полуострове, и успехов ВСУ Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров. Данные закрытого исследования должны быть в середине октября", - говорится в сообщении.
Один из важнейших вопросов исследования - готовы ли русские воевать с Украиной в случае, если будет потерян контроль над Крымом. В Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья.
По предварительным данным, местные жители Крыма недовольны объявленной мобилизацией и не готовы воевать.
Будет ли Россия использовать результаты исследования публично, пока неизвестно.
"Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что русский народ готов бороться за Крым", - указали в центре.
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