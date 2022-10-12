Украина: Россия проводит закрытый опрос жителей по поводу возможной потери Крыма

"Российские государственные организации, изучающие общественное мнение в России, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины. На фоне взрыва на Керченском мосту, подорвавшего иллюзию о мире и стабильности на полуострове, и успехов ВСУ Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров. Данные закрытого исследования должны быть в середине октября", - говорится в сообщении.

Один из важнейших вопросов исследования - готовы ли русские воевать с Украиной в случае, если будет потерян контроль над Крымом. В Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья.

По предварительным данным, местные жители Крыма недовольны объявленной мобилизацией и не готовы воевать.

Будет ли Россия использовать результаты исследования публично, пока неизвестно.

"Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что русский народ готов бороться за Крым", - указали в центре.

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