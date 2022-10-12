В субботу, 9 октября, в 7:40 стражи порядка в Стренчской волости Валмиерского края, на 94-м километре автодороги Инчукалнс - Валмиера - граница Эстонии (Валка) зафиксировали автомобиль Audi, двигавшийся в направлении Валмиеры со скоростью 123 километра в час в населенном пункте, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч.
Видео ⟩ 123 км/ч в жилом месте: под Валмиерой пойман сильно спешащий водитель
123 км/ч в жилом месте: под Валмиерой пойман сильно спешащий водитель
В ходе проверки автомобиля выяснилось, что за рулем находится мужчина 1994 года рождения.
За такое нарушение грозит штраф от 540 до 680 евро и запрет на использование водительских прав на 12 месяцев.
В данном случае водитель 1994 года рождения за нарушение был наказан штрафом в размере 540 евро, а также запретом на использование прав 12 месяцев.
Видео: Спешащий водитель в Валмиерском крае
Государственная полиция повторно призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости, а также несоблюдение других правил дорожного движения, угрожает не только жизни и здоровью самого водителя, но и других участников дорожного движения.
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