Видео ⟩ 123 км/ч в жилом месте: под Валмиерой пойман сильно спешащий водитель

В ходе проверки автомобиля выяснилось, что за рулем находится мужчина 1994 года рождения.

За такое нарушение грозит штраф от 540 до 680 евро и запрет на использование водительских прав на 12 месяцев.

В данном случае водитель 1994 года рождения за нарушение был наказан штрафом в размере 540 евро, а также запретом на использование прав 12 месяцев.

Видео: Спешащий водитель в Валмиерском крае

Государственная полиция повторно призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости, а также несоблюдение других правил дорожного движения, угрожает не только жизни и здоровью самого водителя, но и других участников дорожного движения.