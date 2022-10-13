"Пусть просто откроют кран и все": Путин готов поставлять газ в Европу

Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил, что дальнейшую судьбу "Северных потоков" Россия должна решать совместно со своими партнерами в странах ЕС. По мнению Путина, отремонтировать газопроводы возможно, но это будет иметь смысл только в случае их "экономически обоснованной эксплуатации", но мяч на стороне Евросоюза.

"Россия к началу поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют кран и всё. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе, готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", - сказал президент России.

Также Путин напомнил, что считает взрывы на трубопроводах актом терроризма.

"Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная: уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам. Заставить".

По его словам выгоду от взрывов могли извлечь Польша и Украина, по территории которых проходят пока ещё функционирующие трубопроводы, а также США, которые предлагают Европе свой СПГ.

RUS TVNET уже сообщал, что Евросоюз планирует сократить импорт российского газа на две трети к концу этого года. В последующие годы дополнительно 50 миллиардов кубометров природного газа в год будет импортироваться из других стран помимо России. ЕС уже увеличил импорт газа из США, Норвегии, Алжира и Азербайджана.