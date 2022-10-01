Выжить без российского газа. Европа согласовала план холодной зимовки

Люди беднеют, реальные доходы сокращаются, а жизнь вновь ухудшается, не успев наладиться после ковидной пандемии.

Путин говорил, что энергетический кризис перерастет в политический, европейцы утомятся жить в холоде и голоде, устанут жертвовать комфортом ради Украины и в итоге сменят власть.

Европейцы пока держатся.

Свежий опрос в Германии показал, что 74% немцев полны решимости поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии, несмотря на рост цен на энергоносители. И их решимость растет с приближением зимы. Правда, под давлением кризиса рейтинги властей все же снижаются: работой правительства сейчас довольны 49% немцев, а недовольны 44%, тогда как в марте, сразу после вторжения России в Украину, расклад был 75% на 19%.

Переживет ли решимость немцев мерзнуть за свободу целый отопительный сезон? Первый холодный фронт посетил Европу на этой неделе и добавил тревожности: выяснилось, что граждане к холоду привыкать не спешат.

Потребление газа в Германии в первую холодную неделю подскочило на 15% по сравнению со средним за 2018-2021 годы, сообщили немецкие власти и предупредили, что во избежание дефицита придется сжигать по меньшей мере на 20% меньше газа, чем сейчас.