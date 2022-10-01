За время обсуждения плана Европа оказалась перед лицом газовой блокады со стороны Кремля. А первая холодная неделя показала, что экономить газ пока не получается.
Выжить без российского газа. Европа согласовала план холодной зимовки
Евросоюз договорился, что делать, чтобы выжить грядущей зимой без российского газа. 27 стран ЕС утвердили предложенный Еврокомиссией две недели назад план экономии, субсидий и налогов. Однако за время обсуждения ситуация резко ухудшилась: Европа оказалась перед лицом полной газовой блокады со стороны Кремля после диверсии на "Северном потоке" и угроз "Газпрома" перекрыть украинский транзит.
Если российский президент Владимир Путин после аннексии украинских территорий пойдет на эскалацию еще и в энергетической войне против ЕС, то утвержденных в пятницу антикризисных мер будет недостаточно, чтобы пережить зиму без веерных отключений и блэкаутов.
В запасе у ЕС остается самая радикальная мера - потолок цены на закупаемый в России газ. Пока что лишь половина стран поддерживает эту идею, а Путин уже предупредил, что если потолок введут, он отключит газ совсем.
Кремль ведет энергетическую войну против ЕС уже больше года. В результате оптовые цены на газ в Европе взлетели в разы, а потребительские цены на топливо, свет и тепло подскочили на 40%, что вывело инфляцию в 19 странах обращения единой европейской валюты евро на рекордные 10% в сентябре.
Люди беднеют, реальные доходы сокращаются, а жизнь вновь ухудшается, не успев наладиться после ковидной пандемии.
Путин говорил, что энергетический кризис перерастет в политический, европейцы утомятся жить в холоде и голоде, устанут жертвовать комфортом ради Украины и в итоге сменят власть.
Европейцы пока держатся.
Свежий опрос в Германии показал, что 74% немцев полны решимости поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии, несмотря на рост цен на энергоносители. И их решимость растет с приближением зимы. Правда, под давлением кризиса рейтинги властей все же снижаются: работой правительства сейчас довольны 49% немцев, а недовольны 44%, тогда как в марте, сразу после вторжения России в Украину, расклад был 75% на 19%.
Переживет ли решимость немцев мерзнуть за свободу целый отопительный сезон? Первый холодный фронт посетил Европу на этой неделе и добавил тревожности: выяснилось, что граждане к холоду привыкать не спешат.
Потребление газа в Германии в первую холодную неделю подскочило на 15% по сравнению со средним за 2018-2021 годы, сообщили немецкие власти и предупредили, что во избежание дефицита придется сжигать по меньшей мере на 20% меньше газа, чем сейчас.
Это значит, что экономить придется даже больше, чем в новом плане ЕС, утвержденном в пятницу.
Новый план
Все 27 стран обязались сократить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки на 5%, а в целом - на 10% до конца марта 2023 года. По расчетам Еврокомиссии, экономия составит 1,2 млрд кубометров газа, или 4% всего потребления в зимний период.
Вторая большая часть плана посвящена тому, где взять деньги на господдержку населения и промышленности.
Европейцы согласились ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, который они назвали "солидарный взнос" - до трети прибыли, на 20% превышающей среднюю за последние четыре года.
Кроме того, они решили ограничить доходы генерирующих компаний, которые производят электроэнергию не из газа: ядерную и возобновляемую. Такие производители не тратятся на газ, себестоимость их энергии низкая, а продают они ее по заоблачным ценам газовых электростанций, поскольку рынок общий.
За счет этих мер ЕС рассчитывает собрать около 140 млрд евро (117 млрд с негазовых генерирующих компаний и 25 млрд налога на сверхприбыль). Деньги раздадут наименее социально защищенным гражданам и направят на субсидирование счетов за счет и газ для критически важного бизнеса, больниц и школ.
"Все это конечно очень хорошо, но это временные меры, - сказал хорватский министр энергетики Давор Филипович, которого цитирует Рейтер. - Чтобы помочь нашим гражданам пережить энергетический кризис, нужно ограничить цену газа".
Его поддержала французская коллега.
"Нужно пойти дальше, согласовать дополнительные меры и быстро принять их", - цитирует Франс пресс министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер.
Шанс представится уже на следующей неделе. Главы 27 стран ЕС соберутся в Праге 6-7 октября (и должны заодно утвердить новый пакет санкций против России), а министры энергетики снова встретятся 11-12 октября.