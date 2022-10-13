ISW: иранские инструкторы в Украине обучают российские войска

Со ссылкой на украинский Центр национального сопротивления ISW сообщает, что неизвестное количество инструкторов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) прибыло в в Крым и Херсонскую область.

Центр национального сопротивления сообщает, что иранские инструкторы лично наблюдают за запуском беспилотников для атаки украинских гражданских объектов в Николаевской и Одесской областях.

Корпус стражей исламской революции, вероятно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому иранские инструкторы, скорее всего, являются сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами, отмечает ISW.