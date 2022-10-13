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Как на самом деле зовут принца Гарри?

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Как на самом деле зовут принца Гарри?
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Принц Гарри
Принц Гарри Фото: babiradpicture/BenPAKALSK/SIPA/SCANPIX

На днях принц созвонился по видеосвязи с победителями благотворительной премии WellChild Awards 2022. В разговоре с участниками принц Гарри сделал неожиданное признание, пишет PeopleTalk. 

Принц пообщался с 4-летним мальчиком Генри Уэйнсом и его родителями. Во время беседы он отметил, что ему непонятно, почему его все называют Гарри.

Полное имя принца - Генри Чарльз Альберт Дэвид. Гарри его стала называть королевская семья еще в раннем детстве, а после это имя стали использовать даже в официальных источниках. Однако, как отмечает издание, в свидетельстве о рождении сына герцог записан как Его Королевское Высочество Генри.

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