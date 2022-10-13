Как на самом деле зовут принца Гарри?

Принц пообщался с 4-летним мальчиком Генри Уэйнсом и его родителями. Во время беседы он отметил, что ему непонятно, почему его все называют Гарри.

Полное имя принца - Генри Чарльз Альберт Дэвид. Гарри его стала называть королевская семья еще в раннем детстве, а после это имя стали использовать даже в официальных источниках. Однако, как отмечает издание, в свидетельстве о рождении сына герцог записан как Его Королевское Высочество Генри.