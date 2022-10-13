Латвию на конкурсе "Мисс Вселенная" представит рижанка Кате Алексеева

В отборе приняло более 200 участниц со всей Латвии. Первый этап квалификации проходил в Интернете, после чего далее прошли лишь 5 девушек. Затем финалистки оценивались по внешним данным, а также по опыту в моделинге и конкурсах красоты. Акцентировалось внимание на уверенности и умению работать перед камерой. В упорной борьбе победила рижанка Кате Алексеева.

Кате в модельном бизнесе уже с 2010 года и активно принимала участие как на местных, так и на конкурсах международного уровня. Она участвовала на Miss Grand International, Miss Multiverse, Top Model of the World и многих других конкурсах. Сегодня сотрудничает с множеством дизайнеров и фотографами из Европы и Азии.

На данный момент девушка развивает свой бренд косметики и бьюти-боксов на зарубежном рынке. В свободное время занимается спортом и активно путешествует. В ее списке уже 56 стран мира. В 2019 году Алексеева открыла свой фонд From woman to woman, который помогает девушкам, страдающим от домашнего насилия.

"Для мена большая честь представлять Латвию на мировой арене. Это большая ответственность и я постараюсь сделать все, что в моих силах", - отметила Кате Алексеева.

Сам конкурс Мiss Universe пройдет 14 января в Новом Орлеане. Напомним, что это один из самых популярных конкурсов красоты в мире с оценочной аудиторией более 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах. Латвия последний раз принимала участие в 2006 году.