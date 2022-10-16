Хотя то, как часто болеет ребенок, во многом определяет врожденный иммунитет, достаточное количество витаминов, микроэлементов и минералов, занятия спортом, свежий воздух, сон и положительный микроклимат дома могут существенно укрепить иммунитет ребенка и помочь ему избежать заболевания.
Наиболее часто задаваемые вопросы о витаминах для детей - отвечает эксперт
Каковы причины нехватки витаминов, какие признаки свидетельствуют о ней, какие витамины рекомендуется принимать детям осенью, и можно ли обеспечить поступление необходимого количества витаминов с пищей, - объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
В чем заключается причина дефицита витаминов?
Наиболее частыми камнями преткновения являются несоответствующее возрасту, темпу роста, суточному ритму и объему физической активности питание. Чтобы убедиться, что организм ребенка получает все необходимые питательные вещества и витамины, рекомендуется проанализировать меню ребенка и убедиться, что оно содержит не только достаточное количество фруктов, ягод и овощей, но и каши, молочные продукты, яйца, мясо, рыбу и ценные жировые вещества. К сожалению, нередко реальное меню ребенка ч не соответствует желаемому как вследствие пищевых привычек, таки и вследствие аллергии и непереносимости различных пищевых продуктов. В таком случае следует оценить возможности улучшить меню и, посоветовавшись с врачом или фармацевтом, дополнительно принимать недостающие витамины. "Недостаточное количество питательных веществ, как правило, также становится актуальным с началом детского сада, особенно если период "привередливого едока" проявляется ярко. Если это период затягивается, необходимое количество питательных веществ можно принимать вместе с витаминным комплексом для детей соответствующего возраста. Сбалансированные витамины с минералами, а также дополнительно добавленные растительные экстракты будут стимулировать иммунитет и обеспечат нормальное развитие", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Каких витаминов чаще всего не хватает детям?
Чаще всего детям не хватает витамина D, витамина С и железа. Недостатку витамина D способствует современная тенденция все больше времени проводить в помещении перед экранами различных устройств, а не на улице, где организм синтезирует витамин D при солнечном свете (солнечные лучи достигают земли даже в пасмурную погоду). Еще витамин D можно получить, употребляя в пищу рыбу, которая, к сожалению, редко встречается в детском меню, а также яичные желтки и печень. Однако следует отметить, что витамин D из пищи усваивается недостаточно, если не сказать плохо (усваивается всего около 10%). С другой стороны, дефицит железа может быть объяснен потреблением недостаточного количества или некачественных продуктов животного происхождения, а дефицит витамина С вызывает недостаточное потребление фруктов и овощей.
Какие признаки могут свидетельствовать о том, что ребенку не хватает витаминов?
В ситуациях, когда наблюдаются изменения в организме и поведении ребенка, особое внимание следует уделить суточному количеству принимаемых витаминов - весьма вероятно, что причина заключается в нехватке витаминов.
- Необъяснимая усталость - может быть признаком дефицита витамина D.
- Бледность, утомляемость и головокружения - недостатка железа в организме.
- Выраженное повреждение зубов - недостатка кальция, фтора.
- Трудности с концентрацией внимания - недостатка витаминов группы В.
- Проблемы с засыпанием, судороги, нервозность - недостатка магния.
- Сухость кожи, зуд - недостатка витамина А, цинка.
Нужно ли детям осенью принимать витамины дополнительно?
Осень – самое богатое время года, когда вкусные и полезные дары природы доступны в изобилии. С возобновлением учебы в школе у детей обычно возрастает физическая и эмоциональная нагрузка, поэтому особую важность приобретает сбалансированное и богатое витаминами питание. Включив в рацион достаточное количество местных фруктов, ягод и овощей, организм получит необходимые ему питательные вещества. Однако, когда солнце греет меньше или солнечных дней почти не бывает, а дни становятся короче, стоит задуматься об употреблении рыбьего жира. Хорошие жирные кислоты помогут организму вырабатывать витамин D. Он повысит иммунитет, защитит от вирусов и простуды, а также улучшит память и концентрацию, которые так необходимы в школе. "В последние годы важность применения витамина D доказана еще больше - многочисленные исследования подтверждают его положительные эффекты, как при профилактическом применении, так и в качестве дополнительной терапии. Витамин D рекомендуется давать детям с самого рождения, чтобы организм мог полноценно использовать кальций и фосфор, которые критически необходимы в период быстрого роста костей и зубов. Кроме того, следует учитывать, что недостаток витамина D может повлиять на работу всех систем органов", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Какие фрукты, ягоды и овощи употреблять осенью?
Осень - лучшее время для укрепления организма и употребления в пищу сезонных, ценных местных фруктов, ягод и овощей. Они обеспечат организм необходимым количеством витаминов, микроэлементов и минералов, улучшат самочувствие и укрепят иммунитет. Сезонные продукты, которые необходимо употреблять в пищу:
- Яблоки - для мозговой деятельности.
- Брусника - для иммунитета.
- Клюква - для защиты от различных инфекций.
- Морковь - для глаз.
- Репа - против инфекций и для пищеварительной системы.
- Свекла - источник железа.
- Облепиха - настоящий эликсир витаминов, мощный антиоксидант.
- Тыква - для улучшения обмена веществ.
- Капуста - источник витамина С.
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