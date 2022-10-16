Наиболее часто задаваемые вопросы о витаминах для детей - отвечает эксперт

Осень – самое богатое время года, когда вкусные и полезные дары природы доступны в изобилии. С возобновлением учебы в школе у детей обычно возрастает физическая и эмоциональная нагрузка, поэтому особую важность приобретает сбалансированное и богатое витаминами питание. Включив в рацион достаточное количество местных фруктов, ягод и овощей, организм получит необходимые ему питательные вещества. Однако, когда солнце греет меньше или солнечных дней почти не бывает, а дни становятся короче, стоит задуматься об употреблении рыбьего жира. Хорошие жирные кислоты помогут организму вырабатывать витамин D. Он повысит иммунитет, защитит от вирусов и простуды, а также улучшит память и концентрацию, которые так необходимы в школе. "В последние годы важность применения витамина D доказана еще больше - многочисленные исследования подтверждают его положительные эффекты, как при профилактическом применении, так и в качестве дополнительной терапии. Витамин D рекомендуется давать детям с самого рождения, чтобы организм мог полноценно использовать кальций и фосфор, которые критически необходимы в период быстрого роста костей и зубов. Кроме того, следует учитывать, что недостаток витамина D может повлиять на работу всех систем органов", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.