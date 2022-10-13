Российский президент Владимир Путин предложил Турции стать "центром российского природного газа" с новым трубопроводом и энергетической биржей.
Путин предложил Турции стать "газовым хабом" с новым газопроводом
"Если Турция и наши потенциальные покупатели заинтересуются, мы могли бы рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода и создании газового хаба в Турции для продажи в третьи страны, особенно в Европу", - сказал Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.
Так же Путин также предложил создать в Турции газовую биржу для определения цен.
Турция является логичным выбором для создания газораспределительного пункта и газообмена, поскольку газопровод "Турецкий поток" до сих пор надежно работает, сказал Путин.
"Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", - сказал Путин.
В последние месяцы Анкара пытается стать основным посредником между РФ и Западом, в то же время поставляя оружие Киеву и не вводя масштабные санкции против Москвы.
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