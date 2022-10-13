Путин предложил Турции стать "газовым хабом" с новым газопроводом

"Если Турция и наши потенциальные покупатели заинтересуются, мы могли бы рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода и создании газового хаба в Турции для продажи в третьи страны, особенно в Европу", - сказал Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Так же Путин также предложил создать в Турции газовую биржу для определения цен.

Турция является логичным выбором для создания газораспределительного пункта и газообмена, поскольку газопровод "Турецкий поток" до сих пор надежно работает, сказал Путин.

"Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать их на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", - сказал Путин.

В последние месяцы Анкара пытается стать основным посредником между РФ и Западом, в то же время поставляя оружие Киеву и не вводя масштабные санкции против Москвы.