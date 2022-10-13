Путин встретится с Эрдоганом в Астане. Что они будут обсуждать и стоит ли ждать переговоров об Украине

В самом начале российского вторжения в Украину Анкара объяснила Западу, что любые введенные ею против Москвы санкции не окажут влияния на российскую экономику, потому что товары из Турции сравнительно мало значили для российской торговли и промышленности. Западные политики, кажется, поверили.

Однако в какой-то момент Турция стала для россиян стратегически важной с точки зрения денежных переводов - даже бежавшие из страны россияне могут получать переводы в Турции. С этого момента американское и европейское давление на Турцию возросло - и три турецких банка перестали принимать российские карты "Мир".

Эрдоган никогда не критиковал Путина, а после их сентябрьской встречи в Самарканде сказал журналистам, что любой человек может попытаться понять, почему президент России начал эту операцию. Некоторые посчитали, что Эрдоган пытается легитимизировать оккупацию, но очевидно, что он говорит так, чтобы не испортить отношения с Путиным.

Нужно помнить и то, что политика Турции в отношении войны согласована с ЕС и США - Турция считает суверенитет Украины своим приоритетом, а Крым - украинской территорией. Турция поддерживает Украину вполне конкретными шагами - продавая и безвозмездно передавая ей БПЛА.

Но для западных лидеров важно иметь потенциальный канал для переговоров между Путиным и Зеленским, и Эрдоган сегодня, похоже, единственный, кто дает на это хоть какой-то шанс.

Помогает ли Турция России обходить санкции?