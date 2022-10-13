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Под Балви автомобиль насмерть сбил женщину

rus.tvnet.lv/LETA
Под Балви автомобиль насмерть сбил женщину
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Pexels

В среду, 12 октября, в Балвском крае автомобиль сбил женщину, которая погибла на месте происшествия, сообщили в Госполиции.

Несчастный случай произошел около 15:55 в Вецтилжском крае, где водитель автомобиля VW Sharan совершил наезд на женщину 1970 года рождения.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, в 12 авариях пострадали 13 человек, один погиб.

14 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, один - за вождение под воздействием наркотиков.

В целом за сутки оформлено 404 протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 173 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

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