Под Балви автомобиль насмерть сбил женщину

Несчастный случай произошел около 15:55 в Вецтилжском крае, где водитель автомобиля VW Sharan совершил наезд на женщину 1970 года рождения.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, в 12 авариях пострадали 13 человек, один погиб.

14 водителей задержаны за вождение в нетрезвом виде, один - за вождение под воздействием наркотиков.

В целом за сутки оформлено 404 протокола за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 173 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.