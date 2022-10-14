В Риге пройдет шествие против обязательной службы в армии

Мероприятие заявила неформальная организация инициативных граждан Rīko!, которая, судя по их Facebook, была создана исключительно для проведения этого мероприятия.

"Латвийские политики планируют ввести в Латвии обязательный воинский призыв. Но большинство жителей эту инициативу не поддерживает. Поэтому мы, активные граждане Латвии, выходим на улицы протестовать. Встречаемся 22 октября у Памятника Свободы!", - сказано в заявлении.

Записаться на участие в мероприятии можно здесь.

Напомним, ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей о добровольной СГО.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал законопроект СГО и другие поправки к ряду законов, направленные на реформу найма.

Срок СГО составит 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.