Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием

Елена Беркова не скрывает, что ей часто поступают непристойные предложения Мужчины спрашивают о том, сколько стоит ночь с ней, но она говорит, что такой услуги у нее нет и не будет. Бывшая участница реалити-шоу добавляет, что пока не готова никого впускать в свое сердце.

"Раньше чаще всего снились эротические сны с прекрасным окончанием. Мне, в принципе, можно не жить никакой личной жизнью, потому что у меня все во сне происходит, просыпаюсь удовлетворенной полноценно", - цитирует звезду StarHit.ru.

Порой подписчики пытаются Беркову пристыдить, но она на это отвечает, что ей никогда не будет стыдно за съемки в порно.

"Я не скажу, я покажу им! Смотрите, что бабка в юности делала! Нет, я даже перейду в категорию бабок и, пожалуй, начну сниматься еще раз, третий приход в старости будет. Хотя зачем заканчивать? Я не буду останавливаться! Возьму с собой их на работу, на инструктаж, конечно, после совершеннолетия", - восклицает Елена.

В 2019 году весной экс-участница шоу "Дом-2" и порноактриса Елена Беркова объявила о свадьбе с бизнесменом Александром Путинцевым. Спустя год она намекнула, что беременна. Но сейчас выяснилось, что звезда пережила выкидыш. Издание StarHit.ru сообщает, что актриса рассталась с шестым супругом, а после и вовсе попала в больницу, где провела около недели.