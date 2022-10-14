37-летняя экс-участница "ДОМа-2" и порноактриса Елена Беркова призналась не собирается скрывать от родственников пикантные видео. Более того, она готова показывать их своим внукам, пишет StarHit.ru.
Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием
Елена Беркова не скрывает, что ей часто поступают непристойные предложения Мужчины спрашивают о том, сколько стоит ночь с ней, но она говорит, что такой услуги у нее нет и не будет. Бывшая участница реалити-шоу добавляет, что пока не готова никого впускать в свое сердце.
"Раньше чаще всего снились эротические сны с прекрасным окончанием. Мне, в принципе, можно не жить никакой личной жизнью, потому что у меня все во сне происходит, просыпаюсь удовлетворенной полноценно", - цитирует звезду StarHit.ru.
Порой подписчики пытаются Беркову пристыдить, но она на это отвечает, что ей никогда не будет стыдно за съемки в порно.
"Я не скажу, я покажу им! Смотрите, что бабка в юности делала! Нет, я даже перейду в категорию бабок и, пожалуй, начну сниматься еще раз, третий приход в старости будет. Хотя зачем заканчивать? Я не буду останавливаться! Возьму с собой их на работу, на инструктаж, конечно, после совершеннолетия", - восклицает Елена.
В 2019 году весной экс-участница шоу "Дом-2" и порноактриса Елена Беркова объявила о свадьбе с бизнесменом Александром Путинцевым. Спустя год она намекнула, что беременна. Но сейчас выяснилось, что звезда пережила выкидыш. Издание StarHit.ru сообщает, что актриса рассталась с шестым супругом, а после и вовсе попала в больницу, где провела около недели.
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