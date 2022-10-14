Видео ⟩ Рижанин заснял безрассудного водителя электросамоката на Островном мосту - комментирует полиция

Очевидец странице Sadursme.lv на Facebook указал, что инцидент произошел в прошлую среду. Видно, что видео снято в 17:39.

Житель указал, что водитель электросамоката, пересекая проезжую часть, мешал другим участникам дорожного движения.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая отметила, что сотрудники полиции не получали информацию об этом инциденте.

При этом они отметили, что согласно правилам дорожного движения электросамокат может ехать только как можно ближе к правому краю дороги, если разрешенная скорость на этом участке не превышает 50 км/ч и нет интенсивного движения.

Видео: безрассудный водитель электросамоката на Островном мосту