Омбудсмен видит риски прав человека в нынешней редакции закона о Службе гособороны

Также необходимо четко определить, имеет ли лицо право на свободный выбор государственной службы вместо СГО, если оно по определенным причинам не желает служить в армии. Хотя представители Минобороны в ходе встречи с представителями бюро омбудсмена подтвердили намерение реализовать именно добровольный выбор, из законопроекта не следует такой однозначный вывод. При таком регулировании "свободный выбор" индивидов может оказаться весьма условным, считает Янсонс.

Во-вторых, ни в законопроекте, ни в аннотации к нему даже не упоминается, что предназначенная для студентов вузов программа обучения национальной обороне в законопроекте будет доступна лишь небольшому количеству студентов. Из информации, предоставленной Минобороны, следует, что в настоящее время по этим программам на конкурсной основе запланировано всего около 300 мест, и студенты параллельно учебе обязаны будут служить в Земессардзе.

Омбудсмен обращает внимание на то, что законодатель должен быть честным и открытым с общественностью, четко информируя ее о том, что возможность выбора физическим лицом того или иного вида исполнения СГО будет зависеть от возможности Национальной вооруженных сил пополнять свой состав.

Омбудсмен считает, что все указанные вопросы должны быть тщательно обсуждены в законотворческом процессе а также разъяснены общественности.

В четверг завершился срок подачи предложений к законопроекту о СГО ко второму чтению. Ответственная комиссия Сейма рассмотрит предложения на следующей неделе.