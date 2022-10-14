Нынешняя редакция законопроекта о службе государственной обороны (СГО) имеет много недостатков, и в ней усматриваются риски для прав человека, заключил омбудсмен Юрис Янсонс.
Омбудсмен видит риски прав человека в нынешней редакции закона о Службе гособороны
Омбудсмен согласен с тем, что цель законопроекта бесспорно важна в нынешних геополитических условиях. В то же время он согласен с мнением юридического бюро Сейма, что в законопроекте не решен ряд правовых и концептуальных вопросов, которые могут существенно повлиять на его содержание.
Поскольку эти вопросы не получили оценки в аннотации к законопроекту, а законопроект рассматривается в срочном порядке, по мнению омбудсмена, возможный риск нарушения прав человека только возрастает.
По мнению омбудсмена, в тексте законопроекта столько неясностей и противоречий, что вносить конкретные предложения по положениям законопроекта было бы преждевременно и бесполезно. Янсонс хочет обратить внимание Сейма на конкретные риски нарушения прав человека и призывает Сейм учесть их при принятии решения.
Так, законопроект предусматривает, что обязанность СГО распространяется только на мужчин. Омбудсмен считает, что предметного обсуждения такой модели не было и ей не было дано надлежащего обоснования, особенно с учетом упомянутой в законопроекте тесной связи СГО с государственной службой. Четкая концепция СГО позволила бы понять цели и найти объяснение такому различному обращению с людьми в зависимости от их пола.
Также необходимо четко определить, имеет ли лицо право на свободный выбор государственной службы вместо СГО, если оно по определенным причинам не желает служить в армии. Хотя представители Минобороны в ходе встречи с представителями бюро омбудсмена подтвердили намерение реализовать именно добровольный выбор, из законопроекта не следует такой однозначный вывод. При таком регулировании "свободный выбор" индивидов может оказаться весьма условным, считает Янсонс.
Во-вторых, ни в законопроекте, ни в аннотации к нему даже не упоминается, что предназначенная для студентов вузов программа обучения национальной обороне в законопроекте будет доступна лишь небольшому количеству студентов. Из информации, предоставленной Минобороны, следует, что в настоящее время по этим программам на конкурсной основе запланировано всего около 300 мест, и студенты параллельно учебе обязаны будут служить в Земессардзе.
Омбудсмен обращает внимание на то, что законодатель должен быть честным и открытым с общественностью, четко информируя ее о том, что возможность выбора физическим лицом того или иного вида исполнения СГО будет зависеть от возможности Национальной вооруженных сил пополнять свой состав.
Омбудсмен считает, что все указанные вопросы должны быть тщательно обсуждены в законотворческом процессе а также разъяснены общественности.
В четверг завершился срок подачи предложений к законопроекту о СГО ко второму чтению. Ответственная комиссия Сейма рассмотрит предложения на следующей неделе.
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