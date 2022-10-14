На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей о том, чтобы высшее образование являлось обязательным требованием для депутатов Сейма.
Сейму передадут инициативу о том, чтобы высшее образование было обязательным для депутатов
Такое количество подписей позволяет внести инициативу на рассмотрение парламента.
Как представитель инициативы указана Майя Лудбаржа. Она отметила, что в 14-й Сейм баллотировались 1832 кандидата, из которых 34 имеют основное образование, а 432 - среднее. 58 кандидатов не имеют работы, а несколько десятков заявили, что по профессии они дворники, водители, повара и косметологи.
Законодательство не определяет уровень образования или профессиональных знаний, которыми должен обладать кандидат в депутаты. Также не проверяются знания кандидатов о национальном законодательстве и работе Сейма. Поэтому депутатами Сейма могут стать лица, не понимающие работу депутата и ее значение, обеспокоена Лудбаржа.
Она убеждена, что работа депутата требует высокой квалификации, а депутаты должны быть специалистами, знающими, как вести страну к процветанию, поэтому должен быть определенный минимальный уровень образования, позволяющий баллотироваться в Сейм.
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