Сейму передадут инициативу о том, чтобы высшее образование было обязательным для депутатов

Такое количество подписей позволяет внести инициативу на рассмотрение парламента.

Как представитель инициативы указана Майя Лудбаржа. Она отметила, что в 14-й Сейм баллотировались 1832 кандидата, из которых 34 имеют основное образование, а 432 - среднее. 58 кандидатов не имеют работы, а несколько десятков заявили, что по профессии они дворники, водители, повара и косметологи.

Законодательство не определяет уровень образования или профессиональных знаний, которыми должен обладать кандидат в депутаты. Также не проверяются знания кандидатов о национальном законодательстве и работе Сейма. Поэтому депутатами Сейма могут стать лица, не понимающие работу депутата и ее значение, обеспокоена Лудбаржа.

Она убеждена, что работа депутата требует высокой квалификации, а депутаты должны быть специалистами, знающими, как вести страну к процветанию, поэтому должен быть определенный минимальный уровень образования, позволяющий баллотироваться в Сейм.