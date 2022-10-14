Актер Артур Смольянинов ранее в интервью Катерине Гордеевой резко военное вторжение РФ в Украину. Совсем недавно он был замечен в Риге. Теперь он дал интервью порталу "Медуза", где рассказал про свой отъезд из России.
Смольянинов о жизни в Европе и интервью Гордеевой: "Понимаешь, что все сделал правильно
"Я уже не в России, я уехал. Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда.
Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули", - сказал Артур Смольянинов.
Артур рассказал, как недавно проходил границу с Норвегией и понял с первых метров, что там другие люди и они живут иначе. Он в этот момент задумался о том, почему в России люди не могут жить так же. Актер не стал скрывать, что принял предложение о работе в Америке на полтора месяца. После его интервью Катерине Гордеевой никаких особых репрессий на работе не было. Он заметил, что на улицах к нему подходили люди и благодарили:
"Ты понимаешь, что все сделал правильно. И главное, что совесть твоя чиста и ты спокоен. Это отличное чувство, оно дает силы жить.
Но я просто постепенно узнавал какие-то факты: то министр культуры меня вычеркнула из одного проекта с госучастием, то про другой проект говорят, что он то выйдет, то не выйдет".
Смольянинов порассуждал о понятии "глубинный народ". Он и правда существует и это не просто цифры.
"Есть дикая горечь и жалость к этим людям. Они просто обмануты. Как же так сказать, чтобы это было не обидно? Это как ребенка обмануть.
Они просто обмануты, одурманены, морально и физически. Это просто какой-то чудовищный геноцид собственного народа".
"Там, где я сейчас [в Европе], многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии.
Так может, тем, к кому ***** [плохо] относятся, стоит задуматься почему? Может быть, с ними что-то не так?" - считает Артур.
Смольянинов уверен, что в головах у россиян все так, как в телевизоре. Им просто не с чем сравнивать. Сейчас Артур занят развитием своей музыкальной карьеры в составе группы "Смола". Недавно вышел первый альбом под названием "Пыль".
В России Артур Смольянинов был больше известен как актер. Он сыграл в таких фильмах, как "9 рота", "Жара", "Духless", "Утомленные солнцем. Предстояние" и "Утомленные солнцем. Цитадель", "Гетеры майора Соколова", "Калашников", "Елки 1914" и других. В 2021 году стало известно о его разводе с актрисой Даьей Мельниковой.
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