Смольянинов о жизни в Европе и интервью Гордеевой: "Понимаешь, что все сделал правильно

"Я уже не в России, я уехал. Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда.

Артур рассказал, как недавно проходил границу с Норвегией и понял с первых метров, что там другие люди и они живут иначе. Он в этот момент задумался о том, почему в России люди не могут жить так же. Актер не стал скрывать, что принял предложение о работе в Америке на полтора месяца. После его интервью Катерине Гордеевой никаких особых репрессий на работе не было. Он заметил, что на улицах к нему подходили люди и благодарили: