Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов пока негативно оценивает процесс формирования правительства, заявил политик в беседе с агентством LETA.
Росликов недоволен процессом формирования правительства
По его мнению, прогресса в построении коалиции нет. "К сожалению, формирование правительства уже две недели достаточно серьезно "буксует", - сказал Росликов.
"Единственная возможность, которую нашел Кришьянис Кариньш, это создание новой министерской должности, что, на мой взгляд, совершенно нелогично для нынешней ситуации, когда необходимо "затянуть пояса", - пояснил политик.
По его прогнозам, Национальное объединение, "Объединенный список" и "Новое Единство" найдут общий язык.
"Но вряд ли они хотели бы сформировать нормальную, демократическую мирную коалицию, в которой участвовали бы все избранные партии", - сказал Росликов.
"Тенденция попасть во власть вместо выполнения данных народу обещаний настолько велика, что в итоге все три партии найдут общий язык", - уверен политик.
На вопрос о его отношении к вхождению в коалицию "Прогрессивных", лидер партии "За стабильность!" заявил, что партия, скорее всего, будет неформальным союзником по коалиции без позиции в правительстве.
Как сообщалось, президент Эгилс Левитс уполномочил лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша начать консультации с другими партиями о формировании возможной коалиции.
В свою очередь председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс заявил, чтобы избежать хаоса в начале работы Сейма нового созыва, партии должны договориться о составе коалиции до 1 ноября, когда начнутся полномочия нового парламента.
В то же время, по его словам, до 1 ноября еще нет необходимости согласовывать распределение должностей в правительстве.
Оценивая ход переговоров партий о формировании правительства, Дзинтарс сказал, что не хочет критиковать потенциальных партнеров по коалиции, поэтому воздержится от комментариев по этому вопросу. Он отметил, что процесс продолжается, и напомнил, что после предыдущих парламентских выборов на формирование правительства ушло несколько месяцев.
"Сейчас едва прошли две недели, поэтому рано критически оценивать результаты переговоров", - сказал лидер Нацобъединения.
В то же время Дзинтарс выразил мнение, что у премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") есть "все условия" для успешного формирования правительства.
Как сообщалось, на этой неделе партии продолжали переговоры о формировании новой коалиции, инициативу которых взял на себя нынешний премьер-министр, представитель победившего на выборах "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, однако они не увенчались конкретными договоренностями. "Новое Единство" по-прежнему выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", а Нацобъединение и "Объединенный список" считают, что коалицию должны сформировать три партии.
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