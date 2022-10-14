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Росликов недоволен процессом формирования правительства

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Росликов недоволен процессом формирования правительства
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Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов
Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов Фото: Edijs Palēns/LETA

Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов пока негативно оценивает процесс формирования правительства, заявил политик в беседе с агентством LETA.

По его мнению, прогресса в построении коалиции нет. "К сожалению, формирование правительства уже две недели достаточно серьезно "буксует", - сказал Росликов.

"Единственная возможность, которую нашел Кришьянис Кариньш, это создание новой министерской должности, что, на мой взгляд, совершенно нелогично для нынешней ситуации, когда необходимо "затянуть пояса", - пояснил политик.

По его прогнозам, Национальное объединение, "Объединенный список" и "Новое Единство" найдут общий язык.

"Но вряд ли они хотели бы сформировать нормальную, демократическую мирную коалицию, в которой участвовали бы все избранные партии", - сказал Росликов.

"Тенденция попасть во власть вместо выполнения данных народу обещаний настолько велика, что в итоге все три партии найдут общий язык", - уверен политик.

На вопрос о его отношении к вхождению в коалицию "Прогрессивных", лидер партии "За стабильность!" заявил, что партия, скорее всего, будет неформальным союзником по коалиции без позиции в правительстве.

Как сообщалось, президент Эгилс Левитс уполномочил лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша начать консультации с другими партиями о формировании возможной коалиции.

В свою очередь председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс заявил, чтобы избежать хаоса в начале работы Сейма нового созыва, партии должны договориться о составе коалиции до 1 ноября, когда начнутся полномочия нового парламента.

В то же время, по его словам, до 1 ноября еще нет необходимости согласовывать распределение должностей в правительстве.

Оценивая ход переговоров партий о формировании правительства, Дзинтарс сказал, что не хочет критиковать потенциальных партнеров по коалиции, поэтому воздержится от комментариев по этому вопросу. Он отметил, что процесс продолжается, и напомнил, что после предыдущих парламентских выборов на формирование правительства ушло несколько месяцев.

"Сейчас едва прошли две недели, поэтому рано критически оценивать результаты переговоров", - сказал лидер Нацобъединения.

В то же время Дзинтарс выразил мнение, что у премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") есть "все условия" для успешного формирования правительства.

Как сообщалось, на этой неделе партии продолжали переговоры о формировании новой коалиции, инициативу которых взял на себя нынешний премьер-министр, представитель победившего на выборах "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, однако они не увенчались конкретными договоренностями. "Новое Единство" по-прежнему выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", а Нацобъединение и "Объединенный список" считают, что коалицию должны сформировать три партии.

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