Президент: формировать правительство будет Кариньш

Ожидается, что Кариньш проинформирует Левитса о результатах переговоров через неделю.

По словам президента, если консультации Кариньша пройдут успешно, то по итогам этого процесса он может выдвинуть его на пост премьер-министра нового правительства.

В то же время, как подчеркнул Левитс, перед выдвижением кандидата на пост премьера уже должен быть разработан коалиционный договор, в котором абсолютно четко определены приоритеты и задачи правительства, предложена современная модель управления, охватывающая и те сферы, которые до сих пор не были охвачены.

После сегодняшней встречи с избранными в Сейм 14-го созыва партиями президент подчеркнул, что новый Кабинет министров должен быть правительством реформ.

Как сообщалось, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" - 15, Национального объединения - 13, партии "За стабильность!" - 11, "Прогрессивных" - 10, "Латвии на первом месте" - девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.