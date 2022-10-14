"Повесточные облавы" в Москве и Петербурге - их критикуют даже власти

О том, что происходит с мобилизуемыми в военкоматах, в пятницу рассказал РБК. На этой неделе шесть сотрудников московской IT-компании "РДЛ-Телеком", в том числе гендиректор, прибыли на мобилизационный пункт, где у них изъяли паспорта и военные билеты, несмотря на полученную ими отсрочку от службы: "Проверяющие заявили, что им без разницы на все документы и госуслуги, объяснив это тем, что в списках генштаба на отсрочку таких фамилий нет".

Одному из них, по данным издания, даже зачеркнули группу негодности - и написали группу годности. На следующий день всех обязали вернуться в пункт сбора для отправки в воинские части. Министр цифрового развития Максут Шадаев обратился к главному военному прокурору с просьбой провести проверку этого эпизода.

Прокомментировал "повесточные облавы" и представитель Кремля Дмитрий Песков - но ясности он не внес. "Дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять", - цитирует его "Коммерсант".

Что делать?