Интервью ⟩ Сергей Алексашенко: "Денег на войну с НАТО у Путина хватит"

– Продолжая тему углеводородов: на ваш взгляд, кому экономически выгодно прекращение подачи газа из России в Европу? И не является ли эта выгода мотивом для подрыва "Северного потока"?

– Мгновенной выгоды не получил никто. "Северный поток 2" еще не запущен, "Северный поток 1" был отключен от газоподачи по распоряжению Путина еще в сентябре. Поэтому, говорить о том, что взрывами российский газ вытеснили из Европы и туда пришел американский, не имеет смысла. Но стоит обратить внимание, что никаких едких комментариев со стороны европейских политиков мы не видим, а вот все российские пропагандистские клоуны прибежали с криком о том, что Кремль готов пустить газ по "Северному потоку 2" в любое время в любом объеме. Мне кажется, что мотивом, который удобнее всего укладывается в конспирологические предположения, является предложение запустить "Северный поток 2". Первый запустить быстро нельзя, там турбины, санкции сложно все, а второй можно прямо сейчас, было бы желание Запада.

Так что, по заявлениям вице-премьера, самого Путина, что они готовы качать газ по "Северному потоку 2", хочется напомнить, что на воре и шапка горит. Хотя, окончательную картину даст следствие.

– В случае применения Россией тактического ядерного оружия, как в странах так называемого коллективного Запада изменится отношение к живущим здесь русским?