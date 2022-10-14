О том, кому экономически выгодны подрывы "Северного потока", какое влияние имеют цены на углеводороды из России на характер войны в Украине, и во сколько обходится мобилизация российским жителям, в эксклюзивном интервью Rus.Postimees рассказывает экономист, старший научный сотрудник Института Брукингса (The Brookings Institution), экс-зампред Центрбанка России Сергей Алексашенко.
Интервью ⟩ Сергей Алексашенко: "Денег на войну с НАТО у Путина хватит"
– Подрыв Крымского моста может послужить триггером для объявления военного положения в России. Создаст ли это опасность замены Владимиром Путиным всего экономического блока правительства и руководства Центрального банка России на силовиков?
– Во-первых, военное положение в России может быть введено независимо от того, есть взрыв моста или нет. В России все делается по решению и воле одного человека, Владимира Путина, и что происходит у него в мозгу, мы не понимаем.
Во-вторых, что касается замены финансистов на силовиков, то мне кажется, что у Путина в голове есть несколько барьеров, которые он еще не преодолел. Один из них - это понимание, что пироги печет пирожник, сапоги точит сапожник. До сих пор у него позиции министра экономики, министра финансов, председателя Центрбанка занимали профессиональные люди, которые обеспечивают российской макроэкономике устойчивость. Потенциально можно предположить, что главой Центрбанка Путин посадит своего охранника, но я не верю, что он настолько потерял связь с реальностью, которая сейчас требует особенного внимания в условиях проводимой мобилизации.
– Какова стоимость частичной мобилизации, и как она влияет на уровень жизни граждан России?
– Относительно российского государственного бюджета цена частичной мобилизации невелика. Минимальный оклад контрактника 20 000 рублей, плюс надбавки, кормовые, суточные, я посчитал: на 300 000 мобилизованных, отправленных на боевые действия, с запасом получилось трат около 100 миллиардов рублей в месяц, а в год это 1 триллион двести миллиардов. Это 4% всех трат федерального российского бюджета в год. Так вот с Кремлем от таких трат ничего не случится, а российские жители терпят, голодных бунтов нет.
Вот недавно провел опрос Левада Центр, там половина опрошенных заявила, что война повлияла на их жизнь отрицательно, причем 19% россиян сказали, что сильно снизился уровень жизни, а 30% - что просто снизился. Однако, связка - война, рост цен, падение доходов - для жителей России отсутствует.
– А как работает эта связка для Кремля? Влияют ли колебания стоимости нефти на интенсивность ведения боевых действий в Украине?
– Скажу так. Между ценами на нефть и возможностью Путина финансировать войну в Украине нет никакой прямой связи. Путин будет продолжать войну, финансировать боевые действия ровно столько, сколько он лично будет считать нужным. Высокая цена на нефть, или низкая цена на нефть, нет никакой разницы для него. Нужно будет - и Центральный банк денег напечатает. Даже если мы предположим, что цена на российскую нефть упала до 40 долларов за баррель и доходы бюджета просели в два раза, это не означает, что Путин завтра скажет войне "стоп". Ну, будет дефицит бюджета ни 2%, а 6%, и что? От того, что бюджет дефицитный, экономика не рухнет, и войну он спокойно может вести хоть три года. Цены на углеводороды никак не влияют на желание Путина воевать.
– Продолжая тему углеводородов: на ваш взгляд, кому экономически выгодно прекращение подачи газа из России в Европу? И не является ли эта выгода мотивом для подрыва "Северного потока"?
– Мгновенной выгоды не получил никто. "Северный поток 2" еще не запущен, "Северный поток 1" был отключен от газоподачи по распоряжению Путина еще в сентябре. Поэтому, говорить о том, что взрывами российский газ вытеснили из Европы и туда пришел американский, не имеет смысла. Но стоит обратить внимание, что никаких едких комментариев со стороны европейских политиков мы не видим, а вот все российские пропагандистские клоуны прибежали с криком о том, что Кремль готов пустить газ по "Северному потоку 2" в любое время в любом объеме. Мне кажется, что мотивом, который удобнее всего укладывается в конспирологические предположения, является предложение запустить "Северный поток 2". Первый запустить быстро нельзя, там турбины, санкции сложно все, а второй можно прямо сейчас, было бы желание Запада.
Так что, по заявлениям вице-премьера, самого Путина, что они готовы качать газ по "Северному потоку 2", хочется напомнить, что на воре и шапка горит. Хотя, окончательную картину даст следствие.
– В случае применения Россией тактического ядерного оружия, как в странах так называемого коллективного Запада изменится отношение к живущим здесь русским?
– Нет предела совершенству. Мы уже слышали от некоторых европейских политиков предложение выслать за пределы Евросоюза всех русских с гражданством РФ. Ничего нового в этом нет. Вспомните опыт внутренней изоляции в отношении японцев на территории США в период Второй мировой войны, когда высылали в Японию по национальному признаку. Так что нельзя гарантировать, что ужесточения не будет. Все зависит от того, как будет вести себя Путин, и какую позицию будут занимать западные политики. Последнее время я наблюдаю полное игнорирование мнения русскоязычного населения политическими кругами Европы. Сегодня для западных политиков русские, проживающие в Европе, не существуют как люди, чьи интересы надо учесть.
– Какова вероятность того, что Кремль будет интенсивно использовать недовольство "русофобией" и проявлениями энергетического кризиса в странах Балтии и, в частности, в Эстонии для политической дестабилизации ЕС?
– Кремль будет использовать любую карту, которая может привести к дестабилизации Европы. Это и карта экономической дискриминации русских эмигрантов, и ущемление прав русскоязычных, причем не только в Эстонии, но и во всей Европе. Причем, это делается достаточно талантливо. Другое дело, я давно наблюдаю, что в Европе этим действиям Кремля никто не противостоит. Многие западные политики имеют привычку от этого явления отмахиваться, но проблема сама по себе не исчезает.
Поэтому на вопрос, будет ли Россия продолжать свою гибридную войну, ответ: да будет.
– А хватит ли у Владимира Путина финансово-экономических возможностей превратить гибридную войну против стран Запада в реальный военный конфликт с применением вооруженных сил?
– С точки зрения военной, противостояние с силами НАТО - это абсурд. С точки зрения финансовой, хватит ли у российского бюджета денег на вторую военную операцию, скажу так: у Путина хватит.
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