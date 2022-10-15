Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

"На вооружении у Украины находятся радиолокационные системы комплексов ПВО еще советской разработки, которые рассчитаны на перехват больших ракет, которые использует российская армия", - рассказывает он. Тем не менее, украинская ПВО уже приспособилась сбивать и иранские дроны - так же, как она сбивала ракеты "Калибр", говорит Рихтер. "На данный момент можно предположить, что около трети всех беспилотников, запущенных Россией 10 октября, были сбиты украинцами".

Не универсальное "чудо-оружие"

Военный эксперт Давид Гендельман подчеркивает, что, как и у любого вида вооружений, у иранских БПЛА есть ряд недостатков, которые повышают их уязвимость: "Малая высота полета, которая позволяет им оставаться невидимыми для радаров, делает их заметными невооруженному глазу. Кроме того, у этих беспилотников очень громкий двигатель - из-за него в Украине их уже прозвали "мопедами", и по этому шуму их можно распознать даже в темное время суток. Так что неуязвимым оружием эти беспилотники назвать нельзя - их вполне можно сбивать, и ВСУ успешно это делают".