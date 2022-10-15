Передача объясняет не очень логичные нововведения на Саулкрастской окружной дороге

Первая новинка - снижена разрешенная в летний период скорость, и ехать теперь нужно 90 км/ч, кроме того, на прямых участках дороги нарисованы сплошные линии, тогда как на поворотах кое-где остались прерывистые линии.

"В принципе, эта дорога - своеобразный памятник нашей стране с девизом - на ошибках, похоже, не учимся. Чего здесь только не понаделано, барьеры, шумовые полосы, звуковые стены, обгонять можно, теперь нельзя, что-то закрашено. Все время дурацкие заплатки на заплатках, а вперед не продвигаемся", - пришел к выводу ведущий передачи Паулс Тимротс, призвав ответственных за проектирование дороги "позаимствовать" идеи, как это можно сделать лучше, у каких-нибудь более прогрессивных в этом плане стран.