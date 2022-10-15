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После смерти мобилизованного коллеги чиновники РФ массово покидают Москву

rus.tvnet.lv
После смерти мобилизованного коллеги чиновники РФ массово покидают Москву
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Кремль. Иллюстративное фото
Кремль. Иллюстративное фото Фото: Catarina Belova/Shutterstock

Российские правительственные чиновники массово покидают посты после смерти в Украине своего коллеги, который был мобилизован, несмотря на отсутствие у него военного опыта, сообщает Newsweek.

"Доброжелатели из Правительства Москвы сообщают: "У нас массовый исход - сотрудники уходят, оставляя записки в тумбочках, - пишет журналист Роман Супер на своем Telegram-канале со ссылкой на источники в Кремле. - Айтишники, рекламщики, маркетологи, пиарщики, да и простые госслужащие. Реально массовый исход".

Также журналист напомнил о гибели на днях мобилизованного сотрудника Правительства Москвы Алексея Мартынова. В четверг, 13 октября, появилась новость о том, что в Украине скончался чиновник, возглавлявший одно из ведомств правительства Москвы, - 28-летний Алексей Мартынов. Об этом рассказала заместитель главного редактора кремлевского пропагандистского канала RT Наталья Лосева.

По словам Лосевой, Мартынов был мобилизован 23 сентября, несмотря на отсутствие у него боевого опыта. Он погиб уже через две недели - 10 октября.

Президент России Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" в России 21 сентября, пообещав призвать 300 тысяч человек из "определенных категорий граждан". На самом деле происходит массовая мобилизация, при том с многочисленными нарушениями. Многие россияне пытаются избежать призыва, в том числе сбегая за границу.

За первые две недели, по подсчетам журналистов, на фронт было отправлено более 200 тысяч человек из 53 регионов.

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