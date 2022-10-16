Российский комик и шоумен Семен Слепаков выпустил песню "Нет вобле". На написание новой песни Семена Слепакова вдохновила история с жительницей Тюмени Алисой Климентовой, которая написала на Площади согласия и единства "Нет в***е". Этот случай уже стал мемом!
Видео ⟩ "Нет войне, ой, вобле": Семен Слепаков выпустил новую песню
Правоохранительные органы РФ хотели инкриминировать девушке дискредитацию российской армии, но она эффектно вышла из неприятного положения. В суде Климентова заявила, что имела в виду фразу "Нет вобле", поскольку не переносит данный вид рыбы. Полицейские не смогли опровергнуть это, и повод привлечь россиянку исчез. Алису отпустили, и даже вернули мелок, которым она нанесла надпись.
Этот случай стал широко известен в соцсетях, рыба превратилась в антивоенный мем. Пользователи сети теперь заменяют на "воблу" слово "война" в названиях фильмов и песен.
Не прошел мимо этой истории и Семен Слепаков. Бывший резидент Comedy Club не смог остаться равнодушным и написал песню, которую традиционно исполнил под гитару, против данного сорта рыбы.
В тексте юморист критикует "отвратительную" рыбу, которая "влечет обыдление русского населения" и может "угробить" весь мир. "Короче, от этой воблы все зло на планете. Рушатся семьи, страдают невинные дети". "Нет войне, ой, вобле …" - пропел Слепаков.
Напомним, Семен Слепаков выехал из России в Израиль практически сразу после вторжения армии РФ в Украину, но продолжает следить за новостями с родины.
Видео: Семен Слепаков - "Нет вобле!"
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