Видео ⟩ "Нет войне, ой, вобле": Семен Слепаков выпустил новую песню

Правоохранительные органы РФ хотели инкриминировать девушке дискредитацию российской армии, но она эффектно вышла из неприятного положения. В суде Климентова заявила, что имела в виду фразу "Нет вобле", поскольку не переносит данный вид рыбы. Полицейские не смогли опровергнуть это, и повод привлечь россиянку исчез. Алису отпустили, и даже вернули мелок, которым она нанесла надпись.

Этот случай стал широко известен в соцсетях, рыба превратилась в антивоенный мем. Пользователи сети теперь заменяют на "воблу" слово "война" в названиях фильмов и песен.

Не прошел мимо этой истории и Семен Слепаков. Бывший резидент Comedy Club не смог остаться равнодушным и написал песню, которую традиционно исполнил под гитару, против данного сорта рыбы.

В тексте юморист критикует "отвратительную" рыбу, которая "влечет обыдление русского населения" и может "угробить" весь мир. "Короче, от этой воблы все зло на планете. Рушатся семьи, страдают невинные дети". "Нет войне, ой, вобле …" - пропел Слепаков.

Напомним, Семен Слепаков выехал из России в Израиль практически сразу после вторжения армии РФ в Украину, но продолжает следить за новостями с родины.

Видео: Семен Слепаков - "Нет вобле!"