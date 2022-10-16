Глава КНР Си Цзиньпин пригрозил Тайваню военной силой

По словам китайского руководителя, угроза применения военной силы направлена против иностранного вмешательства и "небольшого числа" сторонников независимости, а не против "населения Тайваня". "Полное воссоединение отчизны должно и может быть достигнуто. Китай будет вести на Тайване важный бой против сепаратизма и вмешательства", - подчеркнул Си Цзинпин. Он также приветствовал "возвращение Гонконга от хаоса к государственному порядку".

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.

Тайвань: Мы не пойдем на компромиссы в вопросе суверенитета