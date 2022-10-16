Вандализм в Плявниеках: символы Z по всему подъезду и испорченный лифт

В основном эти символы нарисованы на объектах инфраструктуры, реже - на транспортных средствах.

В связи с войной России в Украине полиция начала и десятки уголовных процессов, большая часть из которых связана с преступными деяниями, направленными против флага Украины. Так, люди похищают или поджигают флаги. Страдают и автомобили беженцев из Украины.

Кроме того, в конце сентября неизвестные перекрасили в цвета российского флага знак "Болдерая" в Риге. По данному случаю также был начат уголовный процесс.

Символ Z запрещен в Латвии

31 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, предусматривающие наказание за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.

Речь идет о запрете на символы, используемые вооруженными силами России в войне против Украины, такие как Z и V.

В принятых поправках установлены также исключения в тех случаях, когда использование символов не направлено на оправдание или прославление этих преступлений.

Нарушение нормы влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физического лица и до 2900 евро - для юридического лица.