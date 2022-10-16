Психоаналитик: в основе путинского нацизма лежит перверсия – садизм

Фрагмент доклада "Путинский нацизм: взгляд через психоаналитическую призму". Фото: Ukrainian Institute for the Future

На глазах у всего мира

Однако, напоминает психолог, все эти годы РФ не была закрытой страной, и весь мир безучастно наблюдал, как путинская власть аннексировала Крым, развязала войну на Донбассе, посадила Навального, объявила все СМИ и отдельных людей с собственным мнением «иностранными агентами», вытеснила российские и международные гражданские организации за пределы страны. "При этом продолжалось строительство "Северного потока", – говорит Давыдова. – Бездействие в 2014 году привело к тому, что РФ, будучи уверенной, что никто не вмешается, напала на мирную Украину".

Однако даже такое вопиющее нарушение международной правовой системы, грозящее обрушить весь существующий порядок, не убедило некоторых политиков в необходимости остановить страну-агрессора. "В данный момент большинство видит угрозу голода, некоторые страны видят военную угрозу, но есть еще одна угроза: нацизм заразен", – утверждает Давыдова.

Она напоминает, что путинский нацизм не является чем-то характерным только для россиян, от чего застрахованы другие страны. "Многие хотят накрыть РФ куполом, изолироваться от нее. Но это маловероятно и не имеет смысла, – констатирует кандидат исторических наук. – Нацизм соблазнителен для человека любой национальности. Поэтому сейчас очень важно сохранить свою психику, уберечь себя от искушения увлечься насилием, от страха, ведущего к стокгольмскому синдрому, от отчаяния, которое вызывает желание отдать себя во власть сильного хозяина. Садизм соблазнителен и травматичен".

Психотерапевт уверена, что единственная вакцина от садизма и, как следствие, нацизма – это сохранять чувство собственного достоинства и поддерживать таковое у других, твердая и непоколебимая уверенность в том, что ты субъект и окружающие субъекты, взрослые люди, с присущей взрослым ответственностью. С твердой уверенностью в том, что есть абсолютные ценности, которые не обсуждаются никогда.

Фрагмент доклада "Путинский нацизм: взгляд через психоаналитическую призму". Фото: Ukrainian Institute for the Future

Давыдова Наталья Викторовна. Высшее филологическое образование, закончила аспирантуру Национального университета "Киево-Могилянская Академия", кандидат исторических наук (Ph. D). Тема кандидатской диссертации «Научная интеллигенция Украины в украинизации образования и государственных учреждений в конец XIX - начало XX вв. (до 1920 г.). Получила магистерскую степень по специальности "клинический психоанализ" в университете глубинной психологии.