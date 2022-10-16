Правительство планирует государственный бюджет на следующий год с дефицитом в размере 3,3% от ВВП. Министр финансов называет его техническим бюджетом, потому что уходящее правительство не включило в него никаких новых инициатив. Однако в результате принятой в прошлом году реформы около трех миллионов евро бюджетных расходов было направлено на повышение заработной платы политикам, сообщает передача Латвийского телевидения de facto. В результате с 2023 года зарплата премьер-министра увеличится на 52%, остальных министров - на 42%, а спикера Сейма - даже на 75%. Между тем в бюджете не выделены деньги на зарплаты чиновников министерства, повышение которых и было основной целью реформы оплаты труда.
Президент и премьер будут получать почти по 8 000 евро
Зачем нужна реформа?
В госуправлении не хватает хороших специалистов. Наблюдается высокая текучесть кадров, уход лучших в частный сектор в поисках более высокой зарплаты, констатировали в Госканцелярии. Поэтому в прошлом году правительство и Сейм приняли реформу оплаты труда. Он вступил в силу три месяца назад и дал властям право повышать зарплаты. Для низших должностей в этом году заработная плата может быть в диапазоне от 543 до 799 евро, а руководители учреждений смогут зарабатывать от 3898 до 6403 евро.
Министерствам поручено в течение пяти лет достичь хотя бы минимального порога на каждом уровне должности. Однако денег на повышение зарплаты не выделено. Министерства должны сами найти его, например, ликвидировав вакансии или уволив кого-то.
Информация, полученная Латвийским телевидением от министерств, показывает, что в некоторых случаях деньги на повышение зарплат госслужащим нашлись. Например, в Минобороны сказали, что с момента реформы зарплаты выросли в среднем на 25%. В Министерстве образования и науки - на неполные 15%. В других министерствах ситуация куда скромнее. Либо общая сумма выплат увеличилась на несколько процентов, либо не увеличилось совсем.
Относительно хорошая ситуация в Министерстве финансов, где заработная плата сотрудников всех уровней уже достигает минимального порога заработной платы для соответствующей должности, в то время как в Министерстве культуры это можно сказать только о трети сотрудников. В Министерстве благосостояния зарплата ниже минимального порога - у половины сотрудников.
Деньги на зарплаты в Минблаге не могут быть перераспределены, заявила заместитель госсекретаря министерства Айя Гринберга: "Нет позиций, с которых можно было бы перераспределить, потому что мы знаем, что растут [цены] на энергоресурсы. В нашей отрасли также нет должностей, которые можно ликвидировать, потому что большая часть средств уходит на услуги вроде пособий".
На повышение зарплаты госслужащим денег не хватает денег, с политиками - другая история
В целом министерства, по данным минфина, на повышение зарплат запросили в госбюджете на следующий год более 200 миллионов евро. Это более чем в два раза превышает возможности бюджета, или так называемого фискального пространства. Выдавать ли кому-то деньги, будут решать новое правительство и Сейм. В свою очередь, совершенно иная ситуация с политическими должностями, для которых реформа также повысит зарплату, чтобы сохранить иерархию.
Например, поскольку министр является более высокой должностью, чем любой госслужащий, реформа предусматривает, что его зарплата должна быть выше максимального порога для чиновника, хотя на практике ни один госслужащий не получает такой заработной платы. Кроме того, в отличие от госслужащих, деньги на прибавку к зарплате политикам уже заложены в основу бюджета на 2023-й год. Тот факт, что расчет привязан к росту средней зарплаты в стране, сделает его особенно быстрым.
Как повысятся зарплаты?
В следующем году президент, премьер-министр и спикер Сейма будут получать почти восемь тысяч евро в месяц до вычета налогов. Для каждого это рост на несколько десятков процентов по сравнению с этим годом. Для спикера Сейма он составил даже 75%, учитывая, что зарплаты депутатов в последние годы заморожены.
Заработная плата министров вырастет с менее чем пяти до семи тысяч евро, или на 42%. Для депутатов, если Сейм снова не заморозит их зарплаты, компенсация увеличится с менее чем трех до почти четырех тысяч евро, или на треть. Зарплаты парламентских секретарей вырастут стремительно на 63% или до 6256 евро.
Повышение заработной платы в 2023 году (в евро):
- у президента - с 6260 до 7962 (+27%);
- у спикера Сейма - с 4565* до 7962 (+75%);
- у премьер-министра - с 5216 до 7962 (+53%);
- у депутатов Сейма - с 2963* до 3981 (+34%);
- у министров - с 4952 до 7052 (+42%);
- у парламентских секретарей - с 3841 до 6256 (+63%).
* Заработная плата до конца 13 Сейма.
Нынешнее правительство поддержало повышение
Отдел по связям с общественностью Сейма ответил LTV, что в бюджете на следующий год сумма, предназначенная для зарплаты депутатов, увеличена с 4 406 436 евро до 6 482 055 евро, или на два миллиона евро, а увеличение зарплаты министров и парламентского секретаря премьер-министра обойдется Госканцелярии менее чем в полмиллиона евро. Прибавив увеличение зарплаты другим парламентским секретарям и президенту, получается, что повышение окладов политиков обойдется бюджету следующего года примерно в три миллиона евро.
Расходы включены в план госбюджета, который уже был рассмотрен правительством на этой неделе. Министр культуры Наурис Пунтулис признал, что не вникал в вопрос и не знает, на сколько в бюджете ожидается повышение зарплат политиков. С другой стороны, министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс заявил, что поддерживает повышение зарплат: "Точно так же, как мы договорились, что нужно увеличить зарплату учителям и всем остальным. Я понимаю, это непопулярно, но и постоянно тянуть систему то вправо, то влево тоже неправильно".
Наряду с политическими должностями новый закон предусматривает повышение платы ряда и других должностных лиц - прокуроров, судей и руководителей ряда учреждений. По данным Минфина, вместе с ними на повышение зарплат в следующем году уйдет примерно 11 миллионов евро. Министр финансов Янис Рейрс на вопрос, можно ли это себе позволить в нынешней ситуации, неоднократно отвечал, что решение было принято в прошлом году, поэтому повышение теперь носит технический характер.
"Зарплаты самим себе не повышаются [..] Это решение вступает в силу в 2023 году, чтобы не случилось так, что правительство и Сейм проголосуют за повышение собственной зарплаты. Поэтому все принципы соблюдены", - сказал Рейрс.
"Квалифицированные люди уходят работать в частный сектор, происходит кризис, и мы удивляемся, почему министерство не справляется? Мы должны поднять зарплату в соответствии с внешними условиями. Заработная плата растет по всей стране. Мы должны продолжать идти по этому пути", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Повышение зарплат может регулировать 14-й Сейм.
Окончательное решение о повышении зарплат политикам будет за новым Сеймом, который сможет внести поправки в утвержденный правительством бюджет. Затормозить рост хочет Союз зеленых и крестьян, который, скорее всего, будет в оппозиции. Представитель политической силы Виктор Валайнис заявил: "Такие повышения абсолютно не соответствуют существующей действительности, и мы будем выступать за их существенное сокращение".
Депутат Эдгар Таварс, избранный от "Объединенного списка", также считает, что решения о повышении зарплат политикам следует пересмотреть: "Это не кажется справедливым. Я определенно думаю, что мы должны будем вернуться к этому вопросу в качественном ключе, по крайней мере, на время кризиса, точно".
Если формирование коалиции затянется и 14-й Сейм не утвердит бюджет в этом году, зарплаты политиков повысятся автоматически, потому что в этом случае финансирование будет основываться на принятом в прошлом году рамочном законе о бюджете, в котором уже заложены средства на повышение заработной платы.
Самый высокооплачиваемый мэр - Янис Витолиньш в Вентспилсе
Латвийское телевидение также обратилось к самоуправлениям крупнейших городов Латвии с вопросом об изменении заработной платы после реформы. Там в основном отвечали, что зарплату либо не повысили, либо нашли деньги только на небольшую прибавку. Среди мэров зарплаты повысили главам Елгавы, Огре и Вентспилса. Мэр Вентспилса Янис Витолиньш в настоящее время является самым высокооплачиваемым председателем городской думы в Латвии с зарплатой 4814 евро до вычета налогов.
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