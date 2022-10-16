Президент и премьер будут получать почти по 8 000 евро

Относительно хорошая ситуация в Министерстве финансов, где заработная плата сотрудников всех уровней уже достигает минимального порога заработной платы для соответствующей должности, в то время как в Министерстве культуры это можно сказать только о трети сотрудников. В Министерстве благосостояния зарплата ниже минимального порога - у половины сотрудников.

Деньги на зарплаты в Минблаге не могут быть перераспределены, заявила заместитель госсекретаря министерства Айя Гринберга: "Нет позиций, с которых можно было бы перераспределить, потому что мы знаем, что растут [цены] на энергоресурсы. В нашей отрасли также нет должностей, которые можно ликвидировать, потому что большая часть средств уходит на услуги вроде пособий".

На повышение зарплаты госслужащим денег не хватает денег, с политиками - другая история

В целом министерства, по данным минфина, на повышение зарплат запросили в госбюджете на следующий год более 200 миллионов евро. Это более чем в два раза превышает возможности бюджета, или так называемого фискального пространства. Выдавать ли кому-то деньги, будут решать новое правительство и Сейм. В свою очередь, совершенно иная ситуация с политическими должностями, для которых реформа также повысит зарплату, чтобы сохранить иерархию.