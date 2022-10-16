Под Цесисом горел дом с украинскими беженцами. Возбуждено уголовное дело

На данный момент полиция не нашла подтверждений новостям в соцсетях о том, что в здании была заблокирована семья.

"В пятницу, 14 октября, в полицию поступила информация о пожаре, который произошел в поселке Заубе Заубесской волости Цесисского края. По имеющейся у полиции информации, в этом доме проживает семья из Украины. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело об уголовном правонарушении в отношении имущества.

Полиция установила и допросила возможных свидетелей. Текущая информация, доступная полиции, указывает на то, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

Однако для точного выяснения обстоятельств назначены экспертизы, следствие продолжается. Публично обнародованная информация о том, что дверь была закрыта снаружи, не подтвердилась", - говорит представитель полиции Гита Гжибовска.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), в 22:51 в пятницу, 14 октября, поступил вызов в Заубесскую волость Цесисского края, где у входа в двухэтажный жилой дом загорелась деревянная лестница площадью восемь квадратных метров. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что жители уже частично потушили пламя вместе с работником местной пожарной части. В результате пожара пострадали два человека, восемь человек эвакуировались из здания самостоятельно. Вскоре после полуночи VUGD завершил работу на месте происшествия.