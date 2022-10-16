Даже спустя неделю нет информации о местонахождении около 700 украинских беженцев, которые ждали в очереди на пересечение российско-латвийской границы. Латвийским правоохранителям пока не удалось добиться каких-либо результатов. Передача Nekā personīga связалась с некоторыми беженцами, что позволило выдвинуть новую версию, но и она нуждается в подтверждении.
С границы России и Латвии бесследно исчезли 700 человек. Что произошло?
Две недели назад ситуация на восточной границе Латвии и Эстонии была критической. С российской стороны сотни граждан Украины стояли в очереди на пограничных пунктах пропуска. Для жителей оккупированных частей страны это единственный шанс попасть в Европу и свободную часть Украины. Автомобили должны были стоять в очереди до недели, пешеходам приходилось ждать два-три дня, несмотря на холод и дождь. В ночь на четверг, 6 октября, очереди на въезд в Эстонию и Латвию внезапно исчезли.
На этой неделе у латвийской стороны до сих пор нет новой информации о том, что случилось с увезенными. Эстонская пограничная служба и МВД не нашли времени на разговор.
Журналисты Nekā personīga искали зацепки в чатах в Telegram, где украинцы обмениваются информацией о ситуации на границе. 5 октября там спрашивали, правда ли, что на границе расставлены мобильные призывные пункты, рассказывали, что примерно одну десятую часть не пускают через границу.
Еще вечером 5 октября люди писали про большие очереди. Некий Саша писал, что перед погранпунктом "Терехово" стоит 170 машин, он сам простоял в очереди семь часов, так и не сдвинувшись с места. В очереди стояли по неделе. Через несколько часов начинается неразбериха о том, куда подевались очереди и что случилось со всеми ожидавшими украинцами.
Журналисты Nekā personīga связались с несколькими людьми в Telegram, которые вечером 5 октября писали, что находятся на границе. Одна из женщин подтвердила, что стояла в автомобильной очереди неделю, с 3 октября. Когда она узнала, что разговаривает с журналистом, то сказала, что боится говорить о таких вещах, особенно онлайн. На этом разговор прекратился.
Саша, написавший о ситуации 5 октября, рассказал, что он уехал и направился к погранпереходу Виентули. Там было 35 машин, и через шесть часов он был в Латвии. На вопрос, не знает ли она, что случилось с внезапно исчезнувшими из очередей людьми, девушка Ольга пишет, что ей ответили, что этих людей увезли на другой пограничный пункт и отпустили в ускоренном порядке. Она не знает, были ли эти перевозчики добровольцами или госучреждениями.
Елена сама в очереди не ждала и следила за ситуацией в чатах в Telegram. Там она прочитала о "распоряжении руководства Псковской области решить проблему с очередями, потому что волонтеры подняли шум по поводу беспорядков". В один день почти всех их пропустили через границу.
В Telegram журналисты обнаружили и российских волонтеров, приносивших горячую еду тем, кто стоял в очереди. Когда полиция их прогнала, отобрала тент и генератор, волонтеры тайно раздавали еду, выдавая себя за репортеров. Бизнесмен Ивар Пушмуцанс находится в постоянном контакте с волонтерами с российской стороны. До тех пор, пока несколько недель назад на латвийскую сторону границы не прибыли рижские благотворительные организации, он был одним из самых самоотверженных помощников украинцев, прибывающих через восточную границу и одним из тех, у кого была самая полная информация о ситуации. Служба безопасности, расследующая исчезновение очередей, не связывалась с Пушмуцансом.
Другие волонтеры также упоминают то, что беженцы могли уйти к границе Беларуси или Финляндии. Об этом им рассказывали перевозчики, встречающие украинских беженцев на границе.
Одна из версий звучит так: все ожидающие в очередях вдруг решили ехать на границу Финляндии или Беларуси, потому что там очереди были меньше. Финские пограничники предоставили журналистам собственную статистику, опровергающую эту версию. Там 6 октября также уменьшился поток граждан Украины через границу.
МВД Литвы сообщает, что поток украинцев через ее границу с Беларусью незначителен. Данные, предоставленные эстонской пограничной службой, показывают, что в середине прошлой недели на всех пограничных пунктах наблюдалось падение в размерах очередей. Остались только латвийские пограничные пункты, которыми украинцы пока пользовались реже: Виентули у российской и Силене и Патерниеки у белорусской границы. Государственная пограничная служба Латвии сообщает, что поток украинцев в этих пунктах после 6 октября также уменьшился.
Губернатор Пскова Михаил Ведерников - член "Единой России". Он присутствовал на торжественном мероприятии, где Путин подписал документы об аннексии четырех областей Украины к России. Однако волонтерам удалось создать давление по поводу ситуации на границе. В российских СМИ ожидающие описывались как граждане России, пытающиеся избежать мобилизации, и украинцы, ведущие себя как вандалы.
Латвия приняла 30 тысяч беженцев, а пересекли нашу восточную границу - 180 тысяч. Обострение ситуации на границе высветило тот факт, что здесь недостаточно участия государства. Органы местного самоуправления больше не могут позволить себе предоставлять жилье транзитным беженцам на несколько дней, так как не получают за это компенсацию из государственного бюджета, а перевозчики берут за перевозку беженцев в Европу по несколько сотен евро.
В четверг, 13 октября, латвийско-российскую границу посетил посол Украины, помимо прочего, сказав: "Для России в убийстве нескольких сотен человек нет ничего особенного".
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