С границы России и Латвии бесследно исчезли 700 человек. Что произошло?

Журналисты Nekā personīga связались с несколькими людьми в Telegram, которые вечером 5 октября писали, что находятся на границе. Одна из женщин подтвердила, что стояла в автомобильной очереди неделю, с 3 октября. Когда она узнала, что разговаривает с журналистом, то сказала, что боится говорить о таких вещах, особенно онлайн. На этом разговор прекратился.

Саша, написавший о ситуации 5 октября, рассказал, что он уехал и направился к погранпереходу Виентули. Там было 35 машин, и через шесть часов он был в Латвии. На вопрос, не знает ли она, что случилось с внезапно исчезнувшими из очередей людьми, девушка Ольга пишет, что ей ответили, что этих людей увезли на другой пограничный пункт и отпустили в ускоренном порядке. Она не знает, были ли эти перевозчики добровольцами или госучреждениями.

Елена сама в очереди не ждала и следила за ситуацией в чатах в Telegram. Там она прочитала о "распоряжении руководства Псковской области решить проблему с очередями, потому что волонтеры подняли шум по поводу беспорядков". В один день почти всех их пропустили через границу.