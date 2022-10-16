Пожар в иранской тюрьме, где содержатся сотни политзаключенных. Четыре человека погибли

Очевидцы рассказывали накануне, что из тюремного комплекса какое-то время была слышна стрельба и сирены.

По версии госинформагентства, причиной пожара был поджог: одну из тюремных мастерских подожгли "после драки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи". Би-би-си не может подтвердить эту версию.

Некоторым политическим заключенным удалось связаться со своими семьями, чтобы сообщить, что они в безопасности. Один из них рассказал Персидской службе Би-би-си, что в тюремной больнице видели четыре тела, но он считает, что число погибших, вероятно, больше. Его версия противоречит официальной, согласно которой заключенные умерли от отравления дымом - он говорит, что некоторые также были застрелены или пострадали от воздействия слезоточивого газа.

Власти до сих пор пытались преуменьшить инцидент как бунт, который был быстро взят под контроль.