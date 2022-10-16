В результате пожара в крупной иранской тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные, погибли четыре человека, 61 человек получил ранения. Это официальные данные иранских властей, заключенные в тюрьме считают, что жертв больше. Пожар разгорелся накануне, что стало его причиной, доподлинно неизвестно, иранские власти винят в произошедшем заключенных.
Пожар в иранской тюрьме, где содержатся сотни политзаключенных. Четыре человека погибли
Очевидцы рассказывали накануне, что из тюремного комплекса какое-то время была слышна стрельба и сирены.
По версии госинформагентства, причиной пожара был поджог: одну из тюремных мастерских подожгли "после драки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи". Би-би-си не может подтвердить эту версию.
Некоторым политическим заключенным удалось связаться со своими семьями, чтобы сообщить, что они в безопасности. Один из них рассказал Персидской службе Би-би-си, что в тюремной больнице видели четыре тела, но он считает, что число погибших, вероятно, больше. Его версия противоречит официальной, согласно которой заключенные умерли от отравления дымом - он говорит, что некоторые также были застрелены или пострадали от воздействия слезоточивого газа.
Власти до сих пор пытались преуменьшить инцидент как бунт, который был быстро взят под контроль.
В Иране уже месяц не прекращаются протесты, начавшиеся после гибели 22-летней Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей страны.
По неофициальным данным, сотни задержанных на протестах оппозиционеров отбывают сроки именно в Эвине.
На кадрах из Эвина, показанных по гостелевидению, видно, как пожарные осматривают мастерскую с поврежденной огнем крышей. На видео также видны спящие заключенные в камерах, "поскольку спокойствие восстановлено".
Накануне одна из иранских оппозиционных групп выложила видео пожара, где слышны выкрики "смерть диктатору" - это один из лозунгов охвативших Иран протестов.
Дороги, ведущие к тюрьме, были заблокированы, а внутрь, по словам очевидцев, ввели спецбатальоны полиции. Также на месте работают пожарные.
Ранее в сводках правительственного информационного агентства ИРНА сообщалось, что беспорядки в тюрьме подавлены, и что они начались в крыле, где содержат "бандитов". Это может означать, что политические заключенные, которых много в тюрьме Эвин, не были причастны к беспорядкам.
Другое государственное агентство Тасним со ссылкой на анонимного иранского чиновника тоже пишет, что в беспорядках политзаключенные не участвовали.
По словам свидетеля, опрошенного агентством Рейтер, у входа в тюрьму собрались родственники заключенных.
Помимо оппозиционеров в Эвине отбывают сроки иранские журналисты, иностранные граждане, приговоренные в Иране, и обладатели двойного гражданства.
Западные правозащитники давно критикуют режим в тюрьме Эвин. В Human Rights Watch говорят, что заключенных Эвина пытают, не оказывают им необходимой медицинской помощи и грозят оставить в тюрьме на всю жизнь.
В августе прошлого года группа хакеров под названием Edalat-e Ali ("Справедливость Али") выложила в интернет видеозаписи с камер внутреннего наблюдения тюрьмы - на них персонал избивает и пытает заключенных.
В субботу президент США Джо Байден назвал иранское правительство "очень репрессивным" и сказал журналистам, что его поразило мужество протестующих, а ранее заявил: "Я хочу, чтобы вы знали, что мы поддерживаем граждан, смелых женщин Ирана... Меня ошеломило то, что это [протесты] пробудило в Иране. Это пробудило нечто, что, я думаю, не удастся успокоить еще очень долго".
Иранские власти, ранее обвинявшие именно США в разжигании последних протестов, на слова Байдена отреагировали почти сразу.
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Байден вмешивается в дела другого государства, демонстрируя поддержку антиправительственных протестов.
"В субботу… Байден вмешался в государственные дела Ирана, поддерживая беспорядки… В последние дни администрация США отчаянно пыталась разжечь беспорядки в Иране под разными предлогами", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани, сообщает ISNA.
Протесты в Иране
В Иране уже несколько недель продолжаются протесты. Это самая крупная волна общественного недовольства в Иране за несколько десятилетий и серьезный вызов для властей.
Правозащитные группы заявили, что в ходе протестов было убито не менее 240 протестующих, в том числе 32 несовершеннолетних. Как сообщило в субботу иранское информационное агентство активистов HRANA, более 8000 человек были арестованы в 111 городах.
Среди жертв были девочки-подростки, смерть которых стала призывом к новым демонстрациям по всей стране.
Иран возложил ответственность за насилие на врагов внутри страны и за рубежом. Тегеран отрицает, что силы безопасности убивали протестующих. Государственные СМИ сообщили в субботу, что по меньшей мере 26 сотрудников сил безопасности были убиты "бунтовщиками".
Протесты начались из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана иранской полицией нравов за нарушения правил ношения хиджаба.
Свидетели ареста утверждают, что полицейские избили ее, после чего она впала в кому. Через несколько дней Махса скончалась в больнице.