Конец китайского чуда. Куда ведут Китай компартия и Си

Перманентный локдаун

Китай сделал ставку на "нулевой ковид", и поначалу это помогло ему первым в мире восстановить темпы роста экономики. Однако со временем выяснилось, что радовались рано.

Китай живет в перманентном локдауне вот уже третий год. При первых признаках новой волны людей запирают в домах целыми городами. Это подрывает потребление, торговлю, туризм. Экономика тормозит, а социальное недовольство растет.

Многие ждали от речи Си на съезде намеков на послабление карантинов, однако их не последовало.

Очередь на ковидный тест в Шанхае 16 октября Фото: EPA

В отсутствие эффективных вакцин и массового иммунитета от перенесенной болезни выпускать полтора миллиарда китайцев на волю рискованно. В США, например, где население в 4 раза меньше, а здравоохранение на голову выше, от ковида умерло более 1 млн человек.

Кризис на рынке жилья

Главный китайский кризис - на рынке недвижимости. Он только начинается и обещает Си головную боль еще на несколько лет.

Последние годы бурный рост цен и строительства вносил огромный вклад в общий рост китайской экономики - около 25%. Две трети всего богатства населения - это жилье.

Рост начался с того, что китайцам в 1990-х разрешили покупать квартиры, а продолжился благодаря урбанизации. Позже недвижимость стала главным объектом для инвестиций и спекуляций.