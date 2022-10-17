Президент государства Эгил Левитс по-прежнему не дает никаких указаний о том, сколько партий должно быть в новой коалиции, и самое главное - сосредоточиться на создании такого правительства, которое может поставить перед собой достижимые цели, заявил на Латвийском радио руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис.
Тейкманис: президент не дает указаний, сколько партий должно быть в коалиции
Сейчас "нет необходимости ломать копья о том, будет ли три или четыре партии в коалиции". Президент акцентировал внимание на содержании работы нового правительства.
"Должны быть подготовлены реалистичные, достижимые цели, план работы", - сказал он.
Тейкманис, оценивая нынешние переговоры о создании новой коалиции, заявил, что на них определенно обсуждается содержание, а содержание требует переговоров об изменении модели правительства.
Говоря о сегодняшней встрече президента и премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Тейкманис утверждал, что указания президента относительно формирования коалиции не изменятся, есть просьба сосредоточиться на приоритетах, на такой модели правительства, которая способна обеспечить их реализацию.
В ходе встречи будут, вероятно, обсуждаться состоявшиеся переговоры, а также сроки формирования коалиции.
Напомним, что в понедельник, 17 октября, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") встретится с президентом Эгилом Левитсом, чтобы проинформировать его об итогах переговоров о формировании правительства.
"Новое Единство" (СП) проанализирует и обобщит все результаты переговоров о создании коалиции, и Кариньш расскажет о них президенту.
После встречи с президентом будет сообщено, каким будет дальнейшее направление, заявил премьер-министр журналистам в четверг, 13 октбяря.
Он предполагает, что можно создать сильное и стабильное правительство, и в этом заключается цель "Нового Единства".
Правительство должно обеспечить безопасность страны и провести ее через эту зиму, "которая станет вызовом для всей Европы и Латвии", а также согласовать программу политики, способной обеспечить экономическое развитие в будущем, сказал Кариньш. По его мнению, с потенциальными партнерами по коалиции, с которыми общалось "Новое Единство", это возможно.
На прошлой неделе партии не обсуждали вопрос о принятии в коалицию "Прогрессивных", потому что, по словам премьера, самое главное сейчас - это реальные действия правительства: как обеспечить и безопасность, и экономическое развитие, договорившись об общей программе.
"В настоящее время мы полностью сосредоточены на возможной совместной программе и углубляемся в темы, которые потенциально могут быть включены в коалиционное соглашение", - заявил Кариньш.
На прошлой неделе переговоры партий еще не дошли до стадии обдумывания состава коалиции и занимаемых должностей в правительстве, отметил премьер.
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