Тейкманис: президент не дает указаний, сколько партий должно быть в коалиции

Он предполагает, что можно создать сильное и стабильное правительство, и в этом заключается цель "Нового Единства".

Правительство должно обеспечить безопасность страны и провести ее через эту зиму, "которая станет вызовом для всей Европы и Латвии", а также согласовать программу политики, способной обеспечить экономическое развитие в будущем, сказал Кариньш. По его мнению, с потенциальными партнерами по коалиции, с которыми общалось "Новое Единство", это возможно.

На прошлой неделе партии не обсуждали вопрос о принятии в коалицию "Прогрессивных", потому что, по словам премьера, самое главное сейчас - это реальные действия правительства: как обеспечить и безопасность, и экономическое развитие, договорившись об общей программе.

"В настоящее время мы полностью сосредоточены на возможной совместной программе и углубляемся в темы, которые потенциально могут быть включены в коалиционное соглашение", - заявил Кариньш.

На прошлой неделе переговоры партий еще не дошли до стадии обдумывания состава коалиции и занимаемых должностей в правительстве, отметил премьер.