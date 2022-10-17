Фото ⟩ Хейли Бибер и Селена Гомес теперь подруги?

Напряженные отношения между Хейли Бибер и Селеной Гомес приводили к тому, что фанаты последней доводили модель до слез прямо на ступеньках мероприятия Met Gala. После Селена сама снимала ролик в TikTok, в котором пародировала супругу экс-возлюбленного. Но как оказалось, все это давно в прошлом.

СМИ пишут, что Хейли Бибер и Селена Гомес помирились и теперь подруги. Накануне девушки вместе позировали фотографам на вечеринке The Academy Museum Gala.

Долгое время журналисты писали, что в 2017 году именно Хейли увела Джастина Бибера у Селены. Певица сама не стеснялась подогревать эти слухи. Звезда регулярно выпускала треки, посвященные прошлым отношениям.

Что по поводу дружбы девушек думает Джастин Бибер неизвестно.

Официально поп-исполнитель Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились еще в 2018-м году - брак зарегистрировали в Нью-Йорке 13 сентября, но отмечать свадьбу не стали. Спустя год, 30 сентября 2019, знаменитости устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников.