Российским учителям запретили использовать WhatsApp и другие западные мессенджеры

Как сообщили СМИ в администрациях Хабаровского края и Курской области, учителям обоих краев рекомендуется использовать приложения для общения "VK Мессенджер" и "VK Звонки", почтовый сервис Mail.ru, а также учебную платформу "Сферум", которая была разработана российскими государственными компаниями "ВКонтакте" и "Ростелеком".

Между тем, в Министерстве образования Нижегородской области сообщили, что сотрудникам школы предложено отказаться от различных зарубежных сервисов связи, таких как WhatsApp, Viber и Skype.

"Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации", - сказали в региональном ведомстве.

В Министерстве просвещения России подчеркивают, что рекомендация отказаться от услуг зарубежной связи касается только государственной системы образования "Моя школа".

Как рассказали родители нескольких школьников, родителей также призывают отказаться от использования зарубежных услуг связи.