В пятницу, 14 октября, водитель, виновник трагической аварии в Кандавской волости Тукумского края, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Новая информация о смертельной аварии под Кандавой
По предварительной информации, вечером 14 октября в Кандавской волости Тукумского края на трассе Кандава-Салдус водитель автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Audi A6. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.
Хотя изначально сообщалось, что виновник аварии скрылся с места происшествия, полиция уточнила,
что предполагаемый виновник, 1980 года рождения, был задержан на месте происшествия.
В ходе проверки у него было обнаружено алкогольное опьянение в 1,57 промилле, и сотрудники правоохранительных органов доставили его в изолятор временного содержания. Мужчину уже дважды судили за совершение уголовных преступлений аналогичного характера.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Полиция возбудила уголовное дело.
Напомним, что из сидевших в Audi A6 человек один погиб, трое получили ранения.
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