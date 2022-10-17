Новая информация о смертельной аварии под Кандавой

По предварительной информации, вечером 14 октября в Кандавской волости Тукумского края на трассе Кандава-Салдус водитель автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Audi A6. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Хотя изначально сообщалось, что виновник аварии скрылся с места происшествия, полиция уточнила,

что предполагаемый виновник, 1980 года рождения, был задержан на месте происшествия.

В ходе проверки у него было обнаружено алкогольное опьянение в 1,57 промилле, и сотрудники правоохранительных органов доставили его в изолятор временного содержания. Мужчину уже дважды судили за совершение уголовных преступлений аналогичного характера.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, что из сидевших в Audi A6 человек один погиб, трое получили ранения.