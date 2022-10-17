В Риге пройдет фестиваль "Мисс и Миссис Балтия"

Фестиваль ориентирован на замужних и незамужних девушек. На данный момент идет набор участниц на кастинг.

Критерии отбора для Mrs Baltic States:

замужем;

от 20 до 45 лет;

гражданство Литвы, Латвии или Эстонии.

Критерии отбора для Miss Baltic States:

не замужем;

без детей;

от 18 до 30 лет;

гражданство Литвы, Латвии или Эстонии.

Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, моделинга или личного бренда. Одним из главных призов станет участие на одном из международных конкурсов красоты.

Регистрация на фестиваль и подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте Miss & Mrs Baltic States www.mrsbaltic.com.