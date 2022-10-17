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В Риге пройдет фестиваль "Мисс и Миссис Балтия"

rus.tvnet.lv
В Риге пройдет фестиваль "Мисс и Миссис Балтия"
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Фото: Пресс-фото

С 10 по 20 декабря в Риге пройдет новый фестиваль красоты, моды и таланта Miss & Mrs Baltic States ("Мисс и Миссис Балтия"), сообщает портал balticevents.info. Это первый фестиваль такого формата, который охватывает сразу все страны Балтии.

Фестиваль ориентирован на замужних и незамужних девушек. На данный момент идет набор участниц на кастинг.

Критерии отбора для Mrs Baltic States:

  • замужем;
  • от 20 до 45 лет;
  • гражданство Литвы, Латвии или Эстонии.

Критерии отбора для Miss Baltic States:

  • не замужем;
  • без детей;
  • от 18 до 30 лет;
  • гражданство Литвы, Латвии или Эстонии.

Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, моделинга или личного бренда. Одним из главных призов станет участие на одном из международных конкурсов красоты.

Регистрация на фестиваль и подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте Miss & Mrs Baltic States www.mrsbaltic.com.

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